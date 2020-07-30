Джуканович пообещал добиваться черногорского томоса до гроба

30.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович назвал Сербскую православную церковь (СПЦ) козырем в рукавах Москвы и Белграда, с помощью которого будет «осуществлена попытка нового государственного переворота».

Об этом черногорский диктатор заявил телеканалу Prva TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черногорская церковь исчезла после исчезновения черногорского государства, черногорское государство было восстановлено в 2006 году, поэтому сегодня логично подумать о том, как объединить всех православных верующих, – заявил президент Черногории. – У государства имеется обширная документация, в которой указано, что значительная часть (церковной – ред.) собственности была создана до 1918 года (до присоединения Черногории к Югославии – ред.), построена из госбюджета или пожертвований, имеет культурную и историческую ценность и должна принадлежать государству.

Но была весьма подозрительным образом внесена в кадастр на имена некоторых частных или общественных лиц. Мы не хотим ничего чужого, но не отдадим ничего, что принадлежит нам».

Таким образом, Джуканович в очередной раз дал понять, для чего принимался откровенно жульнический «Закон о свободе вероисповедания» – для того, чтобы отнять в пользу режима церковную собственность СПЦ под предлогом того, что добровольно воссоединившаяся с сербской матерью-церковью в 1920 году черногорская региональная церковь, якобы была уничтожена «захватчиком» и теперь нуждается в возрождении.

Именно против этого закона с конца прошлого года проходят протестные литии – молебны и крестные ходы СПЦ.

«На самом деле, они (СПЦ – ред.) не верят в свои аргументы, потому что, если бы они были в этом уверены, они согласились бы, чтобы независимая судебная инстанция пришла к четкой оценке того, чья это собственность, – заявил черногорский диктатор. – Я убежден, что Сербская православная церковь изначально начинала с идеи защиты святынь от государства, которому они на самом деле принадлежат, но теперь появились другие заинтересованные стороны.

Это те силы, что были активны в 2016 году (год выборов, в ходе которых режим Джукановича запустил историю о фейковом государственном перевороте, позволившей начать репрессии в отношении просербской и пророссийской оппозиции – ред.). Тогда Россия действовала через Белград, и теперь обе эти силы проводят одинаковую работу».

Джуканович сказал, что, не сумев в 2016 году сместить власть при помощи политической просербской и пророссийской оппозиции, Москва и Белград на предстоящих в сентябре этого года парламентских выборах будут активно использовать церковный фактор.

При этом четверть века правящий страной диктатор с криминальным прошлым пообещал, что будет «очень уверенно и до последнего вздоха работать над возрождением Черногорской православной церкви», то есть, добиваться томоса по украинскому образцу для одноименной, непризнанной православным миром раскольничьей организации, существующей в его стране.