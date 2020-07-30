«Думай…це» – главная соперница Лукашенко закосила под шоумена Зеленского

30.07.2020, Москва, Елена Острякова

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в дебатах на государственном белорусском телевидении.

Заявление об этом она разместила на своем сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дебаты, которые вы предлагаете нам, фарс, подделка и пустая трата времени белорусов, которые будут их смотреть. Они такая же подделка, как и ваши выборы», – сказала Тихановская.

Она мотивировала свой отказ тем, что в дебатах будет участвовать не ее основной соперник Александр Лукашенко, а кандидаты, которые, по ее мнению, не собрали обязательные по закону 100 тыс подписей. Кроме того, они пройдут в записи, а не в прямом эфире.

«Мое предложение – один на один с Александром Лукашенко. В прямом эфире на площади Бангалор (место, отведенное в Минске для предвыборных митингов – ред.) перед белорусским народом», – сказала Тихановская.

Напомним, на аналогичных условиях вызывал на дебаты бывшего президента Украины Петра Порошенко его соперник Владимир Зеленский. Порошенко тогда принял вызов.

Напомним, Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на выборы вместо мужа, который находится в СИЗО. Она единственная из альтернативных кандидатов, кого зарегистрировала ЦИК, сочтя слабой фигурой.

Домохозяйка пообещала в течение полугода провести в стране новые президентские выборы. Поэтому ее поддержали штабы незарегистрированных бывших топ-менеджеров Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Один находится в СИЗО, а другой бежал из Белоруссии в Россию.