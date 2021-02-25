Джуканович сдался и отозвал приближенных к нему послов

24.02.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович все-таки издал указ об отзыве послов, сотрудничать с которыми на захотел МИД страны.

Ранее он отказывался сделать это, поскольку послы были функционерами его националистической «Демократической партии социалистов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Черногории Мило Джуканович издал указ об отзыве нескольких послов – как резидентов, так и нерезидентов. Ранее подобная инициатива была инициирована правительством страны.

По данным президентской администраци, Джуканович отозвал послов на постоянной основе из Боснии и Герцеговине, Сербии, Италии, Китая, Германии, Польши, Ватикана и Суверенного Мальтийском Ордена и ОАЭ.

Он также отозвал послов-нерезидентов в Бахрейне, Эстонии, Индонезии, Кувейте, Латвии, Литве, Мальте, Республике Корея, Сан-Марино и Саудовской Аравии.

Джуканович призвал граждан задуматься, «что стоит за этой инициативой правительства – создание профессиональной дипломатической службы или демонстрация власти после выборов».

«На мой взгляд, это вопрос реваншизма, с помощью которого новое правительство показывает свое истинное политическое лицо и, в конечном итоге, ответственность перед государством», – заявил черногорский диктатор.

Напомним, что новое правительство Черногории, составленное из представителей политического альянса, противостоявшего националистам из ДПС на августовских выборах, отозвало ряд послов с тем, чтобы заменить их. Это произошло потому, что многие из этих дипломатов даже не имели соответствующего образования и опыта, но были расставлены на хлебные посты по принципу верности диктатору Мило Джукановичу.

Настоящий скандал произошел после того, как первый советник посольства Черногории в Турции Мирна Никчевич заявила, что готова жечь храмы СПЦ, а прихожан канонической церкви обозвала «скотами» в дискуссии в одной из социальных сетей. А после того, как за подобное высказывание она была приговорена к штрафу, трое послов, скинувшись, заплатили за нее.

Дипломатических работников подобного рода еще 18 декабря минувшего года составленное из членов победившего парламентского большинства новое правительство Черногории, действуя в соответствии с действующим законодательством, решило отозвать.

Однако Мило Джуканович отказался подтвердить отзывы дипломатов, после чего те, в свою очередь, отказались покидать свои посты без команды со стороны президента Черногории.

Так, посол Дарко Пайович скрылся вместе с дипломатической печатью, служебным автомобилем и платёжной картой, выданной для расходов на время службы в Пекине.

Дипломат уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки, и сотрудники посольства не знают, где он находится. А его коллега Миодраг Влахович сменил замок на дверях диппредставительства, и теперь никто не может попасть в помещение.