Единоросс призвал люстрировать КПРФ как «вражескую проамериканскую организацию»

05.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Компартия РФ в будущем должна быть запрещена как вражеская проамериканская организация.

Об этом в эфире канала «БЕЛРУСИНФО» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дальше (после ареста оппозиционера Николая Платошкина – ред.) должен идти запрет на всю партию Зюганова как ликвидатора Советского Союза, и сейчас они выступили с заявлением, что они против того, чтобы Россия получила право на суверенитет и на суверенную Конституцию, вообще против того, чтобы жила свободно, независимо и богато. Выступили опять за олигархов и так далее.

Сегодня их оценка политическая, но в будущем она должна стать юридической. Эта организация, коммунисты должны быть поддержаны, а организация врагов государства КПРФ должна быть запрещена в будущем. На этом этапе (сейчас – ред.) арестовывают только тех, кто открыто применяет сегодняшние незаконные методы по свержению российского государства и уничтожению российского народа. К ним относится и Платошкин», – заявил Фёдоров.

«Что касается Зюганова, он пожилой уже человек, я думаю, что с ним лично ничего не будет, но я считаю, что надо запрещать антироссийскую организацию именно потому, что она антироссийская. То есть, после плебисцита у нас создаются условия по люстрации проамериканских сил в России, оккупационных сил в России. Может их не надо сажать, но люстрацию КПРФ или типа таких проамериканских организаций, олигархических, конечно, надо провести», – подчеркнул депутат.

По его словам, именно сейчас окончательно вскрылась позиция лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Буквально пару дней назад они приняли решение ЦК, где выдвинули следующую аргументацию: поскольку в этом законе не прописано то-то и то-то, мы призываем голосовать таким образом, чтобы Конституцию не менять. То есть, мы выступаем за сохранение оккупационной Конституции – вот решение ЦК.

Мотивация какая, что они написали: потому что в каких-то поправках, которые уже приняты давно в марте и подписаны президентом, не содержится каких-то ещё поправок. Извините, это настолько глупость! Это как раз показывает, что у них нет аргументов», – добавил Фёдоров.