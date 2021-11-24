Ефим Фикс: «В своем варварстве Украина перещеголяла нацистов»
Власти российского Крыма не поднимали и не планируют поднимать перед киевским режимом вопрос возобновления подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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«Пусть продолжают строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами. Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своем варварстве даже нацистов», – сказал Фикс Риа Новости.
Он добавил, что для полуострова с 2015 года проблемы подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины не существует.
«Даже в самые засушливые годы мы успешно вышли из ситуации и нашли решение вопроса. В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придет время, и они ответят за все свои преступления против крымчан», – резюмировал крымский политик.
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