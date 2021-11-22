«Нет! Ни в коем случае»: вице-премьер Украины о подаче воды в Крым

22.11.2021  15:37 (Мск), Киев,
Игорь Шаповалов.  
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Водоснабжение, Дзен, Крым, Политика, Украина
Новости Украины

В Киеве считают, что возобновить подачу воды в Крым не позволяет ни законодательный, ни моральный аспекты.

Об этом в ходе пресс-конференции на КПВВ «Каланчак» заявила вице-премьер-министр – министр «реинтеграции оккупированных территорий» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве считают, что возобновить подачу воды в Крым не позволяет ни законодательный, ни...

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«Нет ли намерений запустить воду в Крым», – спросила журналист.

«Нет! – категорично ответила Верещук. – Это запрещено законом, это запрещено всеми возможными регуляторными актами, это невозможно».

«Мы говорим лишь о том, что если были вложены государственные деньги [в дамбу на Северо-Крымском канале], а они были вложены, 90% уже фактически построено, то мы должны довести до конца. И те службы, которые должны удерживать дамбы, должны это делать эффективно, вот и всё. Ни в коем случае речи нет о подаче воды. Это невозможно ни законно, ни граждански, ни морально», – добавила министр.

Напомним, сразу после своего назначения Верещук заявила, что выполнение Минских соглашений и имплементацию «формулы Штайнмайера» можно отодвинуть на неопределённый срок.https://www.politnavigator.net/novyjj-ministr-okkupirovannykh-territorijj-ukrainy-otvergla-kompromiss-po-donbassu.html

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