06.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Криминал, Происшествия, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Ефремов усугубил свою вину на полную катушку


Совершивший в состоянии алкогольного и наркотического опьянения смертельное ДТП российский артист Михаил Ефремов скорее всего отправится за решетку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил адвокат Виктор Погудин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он подверг критике отказ Ефремова от признания вины на суде, хотя раньше артист раскаивался в содеянном.

«По общему правилу «всё отрицать» целесообразно, когда действительно нет доказательств. Насколько мне известно из СМИ, в Сети достаточно много видеозаписей после ДТП. Тут следует ориентироваться на то, что есть в деле и что может быть предоставлено потерпевшими. В Сети также есть видео, где Ефремов раскаивается в содеянном и извиняется перед семьей погибшего. Поэтому такая позиция защиты актера всё же выглядит противоречиво», – считает Погудин.

Он также напомнил, что, как правило, полное отрицание вины при очевидных обстоятельствах влечет более суровое наказание для подсудимого.

«Я к такому способу защиты отношусь осторожно, ведь адвокат выйдет из зала суда, а подзащитный может отправиться за решетку. Судя по практике, искреннее признание вины всегда смягчает наказание, и суд на это обращает внимание», – резюмировал адвокат.


Напомним, что вечером 8 июня  в центре Москвы Ефремов не справился с управлением внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», за рулем которого находился курьер компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, впоследствии скончавшийся в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии сильного опьянения. Также анализы показали в его крови наличие кокаина и марихуаны.

При этом на суде Ефремов отказался от признания вины, заявив, что был пьян и ничего не помнит (см. Суд над Михаилом Ефремовым: Вам не стыдно, сволочи?).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть