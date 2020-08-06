Ефремов усугубил свою вину на полную катушку

06.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Совершивший в состоянии алкогольного и наркотического опьянения смертельное ДТП российский артист Михаил Ефремов скорее всего отправится за решетку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил адвокат Виктор Погудин.

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Он подверг критике отказ Ефремова от признания вины на суде, хотя раньше артист раскаивался в содеянном.

«По общему правилу «всё отрицать» целесообразно, когда действительно нет доказательств. Насколько мне известно из СМИ, в Сети достаточно много видеозаписей после ДТП. Тут следует ориентироваться на то, что есть в деле и что может быть предоставлено потерпевшими. В Сети также есть видео, где Ефремов раскаивается в содеянном и извиняется перед семьей погибшего. Поэтому такая позиция защиты актера всё же выглядит противоречиво», – считает Погудин.

Он также напомнил, что, как правило, полное отрицание вины при очевидных обстоятельствах влечет более суровое наказание для подсудимого.

«Я к такому способу защиты отношусь осторожно, ведь адвокат выйдет из зала суда, а подзащитный может отправиться за решетку. Судя по практике, искреннее признание вины всегда смягчает наказание, и суд на это обращает внимание», – резюмировал адвокат.

Напомним, что вечером 8 июня в центре Москвы Ефремов не справился с управлением внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», за рулем которого находился курьер компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, впоследствии скончавшийся в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии сильного опьянения. Также анализы показали в его крови наличие кокаина и марихуаны.

При этом на суде Ефремов отказался от признания вины, заявив, что был пьян и ничего не помнит (см. Суд над Михаилом Ефремовым: Вам не стыдно, сволочи?).