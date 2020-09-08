08.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Криминал, Происшествия, Россия
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Ефремов взят под стражу и отправляется в тюрьму


Виновному в ДТП со смертельным исходом артиста Михаила Ефремова вынесен обвинительный приговор.

Об идет речь в приговоре Пресненского суда Москвы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Ефремов получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему изменили меру пресечению и взяли под стражу в зале суда. Кроме того, актер на три года лишен водительских прав.

Судом удовлетворены гражданские иски родственников погибшего.

Стоит отметить, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил, что обычные люди при тех же самых отягчающих обстоятельствах «отскакивают» на шесть лет колонии поселения.

Как сообщал ПолитНавигатор, на оглашение приговора Ефремову пришли черные маги и шаманы.


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