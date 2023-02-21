«Его ненавидят американцы» – республиканцы о визите Байдена в Киев

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Неожиданный визит Джо Байдена в Киев показал, что президента США больше интересует Украина, чем кризис на границе с Мексикой или выброс ядовитых химикатов в воздух и воду в штате Огайо.

Об этом заявили политики из Республиканской партии в Палате представителей и Сенате США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда на нашей границе кризис, Джо Байден едет домой, чтобы вздремнуть в Делавэре. Когда Огайо пылает от токсичных химикатов, администрация Байдена говорит, что всё в порядке. Так что в День президентов я не удивлен, что Байден бросает Америку ради Украины. Он отрёкся от интересов Америки с самого начала своего президентства», – заявил конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц в эфире телеканал FoxNews.

Новоизбранный сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт написал в Твиттер в понедельник:

«Если вы хотите понять, почему так много американцев разочарованы прямо сейчас: Байден приехал на Украину раньше, чем в Огайо».

«Это невероятно оскорбительно. Сегодня, в наш День президентов, Джо Байден, президент Соединенных Штатов, предпочел Украину Америке, заставив американский народ платить за войну, которую ведёт украинское правительство. Я не могу выразить, насколько американцы ненавидят Джо Байдена», – написала в Твиттер конгрессмен от Джорджии Марджори Тейлор Грин.

Сенатор от Алабамы Томми Тубервиль заявил в этой же социальной сети:

«Президент провел на Украине больше времени, чем на нашей южной границе. Джо Байден отказывается решать АМЕРИКАНСКИЙ кризис, который затронет поколения и создаст непосредственную угрозу нашей национальной безопасности».

А конгрессмен от Южной Каролины Нэнси Мейс выразила надежду, «что после возвращения из Киева президент посетит Восточную Палестину, штат Огайо. Может быть, возьмет с собой министра транспорта и губернатора…».

В свою очередь, конгрессмен от Аризоны Пол Госар саркастически привёл расходы администрации Белого дома на войну на Украине и на ликвидацию последствий экологической катастрофы в Огайо.

«Украина: более $ 100,000,000,000. Огайо: $ 0. Как вы думаете, кто на самом деле является электоратом этого режима?», – говорится в твите политика-республиканца.

Напомним, 3 февраля в штате Огайо, рядом с городом Восточная Палестина, с рельсов сошло 11 цистерн с ядовитыми химикатами. В составе 141-вагонного поезда компании Southern Norfolk было 20 цистерн с особо опасным веществами. После этого компания устроила «контролируемый поджог» цистерн, в результате в небо поднялось облако густого дыма, сформировавшее нечто похожее на ядерный гриб, потому многие СМИ назвали катастрофу «вторым Чернобылем».

Из района ЧП были эвакуированы сотни людей, бригады по очистке работали над дезактивацией участка, хотя представители природоохранной службы сразу заявили, что не обнаружили никаких токсичных веществ. При этом ни Джо Байден, ни министры его администрации на месте катастрофы так и не появились. При этом свой визит в город Восточная Палестина анонсировал Дональд Трамп и приехал на место аварии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», группа конгрессменов от Республиканской партии США внесла резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить оказывать «военную и финансовую» помощь Украине, документ получил название «Резолюция об усталости от Украины»