«Хватит, устали!» – республиканцы в Конгрессе потребовали от Байдена свернуть помощь Украине

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Группа конгрессменов от Республиканской партии США внесла резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить оказывать «военную и финансовую» помощь Украине.

Документ получил название «Резолюция об усталости от Украины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Резолюцию об усталости от Украины», которую внёс конгрессмен от Флориды Мэтт Гэтц и десять его коллег-республиканцев, призывает США «прекратить военную и финансовую помощь Украине», а все воюющие стороны – «достичь мирного соглашения».

В резолюции отмечается, что с начала СВО в феврале 2022 года США внесли основной вклад в военные действия Украины, предоставив ей как союзнику финансовую, военную и гуманитарную помощь на сумму более 110 миллиардов долларов. Она включает более 27,4 миллиарда долларов помощи «в сфере безопасности».

В резолюции перечислено огромное количество оборудования, военной техники и боеприпасов, которые США предоставили Киеву с начала конфликта. В ней также цитируются официальные лица Пентагона, которые заявили, что боеприпасы «сильно истощили запасы Соединенных Штатов, ослабив готовность США на случай конфликта».

В документе также утверждается, что оказывая помощь, США непреднамеренно способствуют жертвам среди гражданского населения, и отмечается, что, по оценкам США, в конфликте погибло 40 000 мирных жителей.

Беспокойство по поводу продолжающегося финансирования войны на Украине со стороны США росло среди части республиканцев по мере того, как конфликт затягивался. Законодатели выдвигали на первый план проблемы внутри страны, которые могут потребовать дополнительного финансирования, включая миграционный кризис.

Гэтц, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам, сказал, что США внесли главный вклад в то, что он назвал «вечным конфликтом».

«Америка находится в состоянии управляемого упадка, и ситуация усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на чужую войну. Мы должны приостановить всю иностранную помощь для войны на Украине, и потребовать, чтобы все воюющие стороны в этом конфликте немедленно достигли мирного соглашения», – заявил конгрессмен в комментарии телеканалу FoxNews.

Ранее на этой неделе с трибуны Палаты представителей Гэтц спросил конгрессменов от обеих партий, есть ли предел финансированию Киева, которое США готовы предоставить.

«Сколько еще для Украины? Есть ли какой-то предел? Сколько миллиардов долларов действительно стучатся в дверь? Какую красную черту мы установили, которую мы не сможем перейти потом?», – риторически спросил Гэтц.

Руководство Республиканской партии в целом выступало за финансирование военных действий. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил в декабре 2022 года, что «оказание помощи украинцам в победе над русскими является сейчас приоритетом №1 для Соединенных Штатов, по мнению большинства республиканцев».

Однако в октябре конгрессмен Кевин Маккарти был более осторожен, заявив, что республиканцы не будут выписывать Украине «чеки без указания суммы». Ныне Маккарти избран спикером Палаты представителей Конгресса США, где республиканцы после ноябрьских выборов получили большинство.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Джо Байден в послании Конгрессу США четырежды вспомнил Путина.