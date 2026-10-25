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Многочисленные интервью, которые раздаёт диктатор Зеленский с выпадами в ответ на претензии Белого дома, ни к чему хорошему не приведут, однако раздутое самомнение не позволяет ему притормозить, несмотря даже на окрики Европы.

Об этом в эфире RTVI заявил близкий к Кремлю политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полным разрывом это не может закончиться хотя бы по той причине, что негативное отношение к Зеленскому и в целом скептическое отношение к Украине свойственно Трампу и части его окружения. В остальном американском политическом истеблишменте отношение к России плохое, к Украине или нейтральное, или положительное. Поэтому Трамп, конечно, как любой президент, он обладает огромной властью и возможностью проводить свою линию. Но он не может просто взять и идти наперекор всем», – сказал Лукьянов.

При этом он добавил, что Зеленский вполне логично чувствует, что его предали.

«Вообще, он имеет некие основания чувствовать себя нехорошо, потому что этакий разворот в очень критический момент для Украины – конечно, это неприятно Зеленскому. И его, с одной стороны, несёт. Понятно, что Зеленскому и вообще украинской верхушке на протяжении этих лет позволялось всё. То есть – «жертвы страшной агрессии», им можно всё. И это очень сильно развратило. Они действительно считают, что все должны только вокруг них ходить. Я не думаю, что он хочет разорвать с Трампом. Более того, европейские союзники (действительно союзники Украины) его умоляют не портить отношения. Но тем не менее, это получается», – добавил эксперт.

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