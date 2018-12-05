Эффект сжатой пружины: На Украине резко возросло число сторонников русского языка

05.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Если ранее число сторонников закрепления нормы о двуязычии в Конституции Украины сокращалось из года в год, то в этом году наблюдается обратный процесс.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинский социальный психолог Светлана Чунихина.

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Она сообщила, что Институт социальной и политической психологии с 2002 года проводит исследования общественного мнения в Украине, которые показали, что с 2004 года примерно на 10 пунктов стало больше тех, кто категорически не согласен с тем, как власть влияет на ход вещей (было 37%, стало 48%).

В то же время, уточняет эксперт, на те же 10 пунктов выросло число тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью (было 25%, стало 37%).

“Украинский гражданин – личность сложная и нелинейная. Но то присказка, а сказка вот. Количество сторонников закрепления двуязычия в Конституции Украины закономерно сокращалось год за годом и сократилось вдвое (с 51 до 25) вплоть до февраля 2018. В феврале 2018 эта идея показалась ок уже 34% сограждан.

Причем самый стремительный рост сторонников конституционного двуязычия – в Южном регионе. В прошлом году было 44%, в этом – 65% (и это максимум за время наблюдений по этому вопросу). Чот промахнулся Петр Алексеевич с армией-мовой-верой”, – резюмирует Чунихина.

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