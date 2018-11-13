«Армія.Мова.Віра» не помогли. У Порошенко нет шансов

14.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Около двух третей граждан Украины – почти 60% – выступают за прекращение войны в Донбассе, предлагая предоставить неконтролируемым территориям федеральный статус или признать их временно оккупированными и прекратить боевые действия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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31% опрошенных – за прекращение военных действий на Донбассе и признание этих территорий временно оккупированными, 27% – за предоставление этим территориям федерального статуса в составе Украины. Лишь 8% поддерживают отделение этих территорий от Украины, а каждый шестой (17%) не определились по этому вопросу. С другой стороны – 17% считают, что «необходимо продолжать военные действия до полного восстановления украинской власти на оккупированных территориях».

Опрошенным предполагалось выбрать одни из трех вариантов ответа на вопрос чего больше всего не хватает стране. 64% указали, что больше всего не хватает мира. 41% считают, что государству больше всего не хватает стабильности, еще 40% – порядка, по 35-36% – состояния и развития, по 27% – единства и справедливости.

Самыми серьезными угрозами для Украины ее жители чаще всего называли экономический спад (59%), массовый выезд людей за границу (59%) и обнищание населения (51%).

Между тем, лидером президентского рейтинга на Украине остается Юлия Тимошенко, хотя она, как и остальные находящиеся при власти политики, ответственна за нынешнее состояние страны – партия Тимошенко принимала участие в перевороте-2014 года и продолжает разжигать рознь с Россией и русским населением.

Юлию Тимошенко готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании. Владимира Зеленского поддерживают 11%, Петра Порошенко – 10%, Анатолия Гриценко – 10%, Юрия Бойко – 9%, Олега Ляшко – 8%, Святослава Вакарчука – 6%, Евгения Мураева- 5%. Рейтинг других кандидатов – менее 5%.

За последние полгода произошел заметный рост рейтинга Тимошенко. Также на фоне уменьшения рейтингов Вакарчука почти вдвое вырос показатель Зеленского. В свою очередь вследствие появления в списке кандидатов Мураева значительно уменьшился рейтинг Вадима Рабиновича.

При этом Юлия Тимошенко находится в лидерах электоральных симпатий во всех макрорегионах страны, за исключением Донбасса, где она уступает Юрию Бойко. Антирейтинг политиков возглавляет Петр Порошенко – более половины опрошенных проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко. В победу Петра Порошенко верят 14% тех, кто намерен принять участие в выборах.

По результатам моделирования второго тура Юлия Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. Зато Петр Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам на выход во второй тур.

Исследование проведено с 19 октября по 2 ноября 2018 года, опрошено 10 тысяч человек.

«Судя по обнародованной результатам исследования совместно проведенного тремя компаниями – КМИС, Центром Разумкова и группой «Рейтинг» коктейль президентский «Армія.Мова.Віра» украинцам пришелся не по вкусу, особенно когда добавилась «горькая пилюля» с тарифами»,- комментирует политолог Андрей Золотарев.