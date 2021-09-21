Эффективность – 0,01%. Украинские военные эксперты забраковали «Железный купол»

21.09.2021 11:39 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине не помогут израильские комплексы противоракетной обороны «Железный купол», о возможности передачи которых из США заявили американские СМИ.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, «Железный купол» – это дорогое удовольствие, которое должно работать в комплексе со другими многочисленными системами, и Украине оно не нужно.

«Для меня это новость ни о чем. Это то оружие, которое нам не нужно, которое ничего нам не меняет. Это просто какой-то тупой популизм ни о чем. У США есть другие возможные формы средств противовоздушной обороны – 120-е ракеты, которые Литва купила в прошлом и позапрошлом году, две батареи, которые могут нам прекрасно подойти для обеспечения и усиления противовоздушной обороны и сухопутных войск, и каких-то стратегических объектов государства, которые имеют другую стоимость. Да, это не системы для перехвата баллистических ракет, но и это системы для перехвата условно реактивных снарядов, «Града», минометных мин и чего-то подобного», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что эта система пробивалась в Израиле во время последнего конфликта с палестинцами, которые перенасыщали ее своими кустарными ракетами. Также было сказано, что к «Железному куполу» нужно иметь иметь огромный запас ракет, а система должна работать в единой системе с множеством других РЛС, средств обнаружения, разведки, распределения целей.

«Просто так нельзя купить изделие одно и думать, что теперь мы защищены. Любое современное оружие работает в большой системе. И эта пусковая – это ничего из этой системы, это 0,01%. Когда мы говорим, что мы что-то там получим для прикрытия огромной Украины… сколько Израиля поместится в Украине? А теперь сравним бюджеты и военную помощь США», – заявил Чмут.