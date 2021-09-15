Американскую батарею «Железный купол» планируют отправить на Украину

15.09.2021 15:22 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В конгрессе США, которая заставит администрацию Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая «Железный купол».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американское издание Poiitico, статью которого перепечатал офис президента Украины.

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«Предложение продать или отправить Киеву новые системы противовоздушной обороны, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Москвой, которая с 2014 года ведет посредническую войну на востоке Украины и расценивает такую ​​передачу вблизи ее границы как провокацию», – пишет издание.

Отмечается, что версия законопроекта об обороне на 2022 финансовый год, который был одобрен 2 сентября, не определяет какую-либо конкретную систему вооружений, которую следует передать Украине. Но один работник Конгресса на условиях анонимности сказал, что две армейские батареи Iron Dome являются главными кандидатами.

«Учитывая желание и признание обеими партиями того, что необходимо сделать больше в сфере интегрированной противовоздушной обороны для Украины, и с учетом некоторых политических решений администрации по Украине в последнее время, есть желание попробовать сделать больше, чем то, что команда Байдена делает, чтобы помочь им», – сказал источник в конгрессе.

В свою очередь Майкл Кофман, директор программы исследований России в корпорации CNA говорит, что с тактической точки зрения эта система не будет эффективной на близком расстоянии или на линии соприкосновения, так как ее очень быстро уничтожат российские системы залпового огня».

«Но она может перехватывать ракеты большей дальности, что позволит батареи защищать критически важный объект или командный центр» на востоке Украины», – сказал Кофман.

Поправку о противовоздушной обороне Украины внес конгрессмен Скотт Франклин (республиканец, штат Флорида), ее поддержали две партии.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», полукустарные ракеты палестинской группировки «Хамас» успешно прорвали израильский «Железный купол».

Кроме того, эксперты рассказали, как ХАМАС своими дешевыми ракетами «истощают» ПВО Израиля»