22.08.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, США
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Эхо Гренландии: России предлагают заявить права на Шпицберген

Если выгорит предложение президента США Дональда Трампа Дании о продаже Гренландии, то России придется делать ответные шаги.

Об этом «Комсомольской правде» заявил политолог политолог Михаил Фрибен.

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По его словам, Копенгаген пока выжидает, как отреагируют на предложение Трампа в ЕС, и пока «готов сдать назад».

«Но если авантюра Трампа удастся, Москве придется делать ответные шаги для восстановления равновесия – например, заявить о правах на другой арктический остров, Шпицберген. Он был ничейной землей, осваивался Россией. А в 1920 году, когда наша страна ослабела из-за гражданской войны, был официально признан владением Норвегии. Но если Трамп хочет перерисовать границы в Арктике, то и мы можем», – полагает Фрибен.

Примечательно, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается, после чего Трамп отменил свой визит в эту страну. В то же время некоторые представители датской королевской семьи не исключили, что Гренландия может отойти к США, если таково будет желание местных жителей-эскимосов.

Что касается Шпицбергена, то, согласно Шпицбергенскому трактату, Россия имеет особые права на свое присутствие на архипелаге и ведение там экономической деятельности.

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