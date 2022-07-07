Эхо саммита в Мадриде. Западный план – прикончить Украину

Новости Украины

На «историческом» саммите НАТО в Мадриде, до предела обострившем отношения альянса с Россией, за которым может быть только большая война в Европе, произошло ещё одно, на первый взгляд, не очень примечательное событие, наводящее на определённые размышления.

Этим событием стало онлайн-выступление кокаинум-фюрера Зеленского перед собравшимися.

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«Партнёры» лично Зеленского на саммит не пригласили, посчитав, что присутствие упоротого клоуна, в последние месяцы ставшего до неприличия назойливым и беспредельно наглым в своих требованиях к «западным союзникам» Украины, испортит им всю торжественную обедню.

По-видимому, организаторы саммита обоснованно посчитали, что выключить выступление Зели на большом телеэкране, если тот снова начнёт нудить и клянчить, много проще, чем на глазах общественности гнать прилипчивого попрошайку долой тряпками, отрывая цепляющиеся пальцы от трибуны.

Зеля, в общем-то, не подкачал, прочитав собравшимся очередную нотацию, в которой стыдил и упрекал «союзников» в дискриминации Украины. Мол, всяких там финнов и шведов в НАТО берут с распростёртыми объятиями, а Украинушку, сражающуюся на передке за благополучие Запада с ордами мордорских орков, в этой чести снова отказывают.

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?» – слезливо надрывался кровавый клоун.

На фоне выданного Украине накануне саммита НАТО никчёмного статуса «кандидата в члены ЕС» еврочиновниками, натовцы не дали Зеле вообще никакой морковки, хотя, вроде бы, обещали.

Привыкший получать от «союзников» хотя бы медийные «пэрэмоги», клоун на этот раз был сильно уязвлен и разочарован.

Вовочка, конечно же, не забыл, что перед тем, как начать тыкать палкой с гвоздями в русского медведя, натовцы его постоянно облизывали и подбадривали, обещая «как только, так сразу» записать в своё буржуинство, завалив горами оружия, цистернами варенья и стратегическими запасами печенья.

На деле же, режим киевских лицедеев и хипстеров получил определённую политическую поддержку и кучу старого оружейного хлама на утилизацию со складов бывших армий Варшавского договора. Никаких современных самолётов, танковых дивизий, мощных систем ПВО и обещанного сетецентрического оружия ВСУ так и не получили, а то, что получили – в гомеопатических дозах – произошло в рамках пиара западных политических элит, для которых красиво пообещать лоху кренделей небесных хоть миллион раз – не проблема, если цель того стоит.

Единственным исключением стала Польша, отдавшая бандеровцам всё, что могла отдать, но не бескорыстно, надеясь при удобном случае урвать кусок «Восточных Крес» от разваливающейся на части Украины.

Всё, что шмог выцыганить у «западных союзников» «главнокомандувач», угрожая в случае поражения Украины прямым столкновением НАТО с Северным Мордором, укладывается в пару дивизионов гаубиц и десяток систем РСЗО HIMARS с ракетами дальностью до 80 км, которых явно не хватит не только для военного поражения России, но и для возврата утраченных территорий.

В общем, наркодилер в очередной раз выдал своему постоянному клиенту строго нормированную дозу, чтобы тот не вздумал соскочить, доведя до конца задуманное дело.

И вот тут начинается самое интересное.

Как ни крути, в натовских штабах прекрасно отдают себе отчёт, что Украина не победит ни при каком сценарии, сколько оружия в неё ни закачивай: на войну с Россией до победного конца мотивирована только немногочисленная прослойка нацистов, а прочие «громадяне» представлены либо подавляющим количеством хатаскрайников, либо крепкими 20% пророссийски настроенного населения.

То есть, на Западе не сомневаются, что львиная доля территорий бывшей Украины в обозримой перспективе отойдёт к России, а Галиция и Волынь могут уйти к Польше, если та вовремя подсуетится.

А пока этого не произошло, будущая российская территория должна быть – как можно сильнее разрушена, обеспечив Большой России головную боль и экономические проблемы на долгие годы.

Эти фокусы наша страна уже проходила в конце Великой Отечественной войны, когда западные союзники стёрли ковровыми бомбёжками с лица земли Дрезден, который должен был отойти в советскую зону влияния, а также бессмысленные и разрушительные сражения вермахта за большие и малые населённые пункты в Польше, Чехословакии и на востоке Германии при умеренном сопротивлении англо-американцам на Западном фронте.

Можно сказать, что старая доктрина гитлеровского режима «мы победим, когда в спину нам упрутся англо-американцы» работает и сегодня – для НАТО и преступного режима Зеленского.

То, что ВСУ подвергает зверским артиллерийским обстрелам города и сёла Донбасса, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, понятно. Эту землю бандеровцы более не считают своей и действуют, образно говоря, в присущей им манере «що не зъйим, то понадкусую», что вполне устраивает их западных хозяев, закрывающих глаза на гибель мирных людей и варварское разрушение инфраструктуры.

А вот как быть с артиллерийскими, ракетными и воздушными атаками ВСУ на российские города и деревни? Ведь ясно как день, что никакой военной целесообразности, кроме медийной составляющей, эти обстрелы не несут.

Кто бы ни утверждал, что ракетные и другие удары по российской территории бессмысленны, это не так. Боссы ВСУ и политическое руководство террористического режима Украины, опять-таки, стараются ради НАТО.

Курск, Белгород, Ростов-на-Дону – крупные российские города, прикрытые эшелонированной системой ПВО, возможности которой очень интересуют натовских военных. Кроме того, ракетные и артиллерийские удары по мирным городам России, по замыслу натовских затейников, должны спровоцировать наших военных на более жёсткий ответ, что также входит в планы натовцев по максимальному разрушению Украины. Особенно восточной её части.

Понимая, что Россия действует на Украине ограниченными силами в рамках спецоперации, её хотят спровоцировать на войну в «лучших» западных традициях – ударами по площадям – не считаясь с жертвами и разрушениями. Украине в этих планах отведена роль вытаскивания каштанов из огня голыми руками для иностранного и равнодушного дяди.

Украина давно списана Западом со счетов, хотя попытки «окультурить» её «элитки» неоднократно предпринимались. Вспомним хотя бы кураторство ФБР над «антикоррупционными» структурами, которые постоянно саботировала власть Порошенко, сводя на нет все усилия «обкома» хоть как-то ввести подопечных в цивилизованное русло.

Надо полагать, в Вашингтоне и Брюсселе пришли к выводу, что правящий режим на Украине настолько прогнил, что контролируемую им территорию не получится «переварить» без огромных издержек и потрясений, как это произошло с мелкими прибалтийскими «вымиратами», Венгрией, Чехией, Словакией и Хорватией.

А вот Польша здесь исключение, поскольку была и остаётся для ЕС крупным инородным телом, не поддающимся европеизации в западном смысле, но её приходится терпеть за ту геополитическую ценность, которую это государство представляет для США и Великобритании – ввиду его крайней антироссийской отмороженности.

Также хотелось бы обратить внимание, что Болгария и Румыния, принятые в ЕС и НАТО, долго и без каких-либо перспектив толкутся в предбаннике Шенгена и еврозоны по причине неисправимой коррумпированности властей, разгула преступности и низкого уровня жизни населения. В клуб «серьёзных пацанов» этих лимитрофов пустили из тех же соображений геополитики, что и Польшу.

Украина, в отличие от этих некогда более или менее самостоятельных государств, а также профессиональных лимитрофов, до сих пор имеет «избыточно много населения» для толерантных трансформаций и, что ещё более значимо, исторически и культурно так тесно связана с Россией, что эту её особенность не смогли вытравить за 30 лет «незалежности» все правившие ею «реформаторы» и вивисекторы — под чутким внешним руководством.

Зеленский и его камарилья обречены убивать Украину, сделав заложниками её население и заваливая горами пушечного мяса наступающие союзные войска. Это вписывается в планы «западных союзников», входит в цену выданных «элитке» британских паспортов, а в настоящий момент гарантирует и саму жалкую жизнь «демократического руководства» и его семей.