«Эко-майданщики» перекрыли трассы 53 населенных пунктах Сербии

В минувшую субботу ориентированные на Запад экологические организации либерального толка провели серию массовых протестов по всей Сербии, парализовав движение в стране.

Формальным поводом для протестов остаются разработка англо-австралийской корпорацией Rio Tinto литиевых месторождений в Сербии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», массовые протестные акции прошли в 53 населенных пунктах Сербии, включая столичный Белград, а также такие города, как Ниш, Нови-Сад, Крагуевац, Вранье, Крушевац, Суботица и других.

Помимо протеста против передачи разработки литиевых рудников англо-австралийской корпорации Rio Tinto (у самой Сербии нет мощностей и технологий для этого), участники акций выступали против новых законов о референдуме и экспроприации земли. Первый их не устраивает из-за отмены порога 50% явки, второй – по причине того, что определяет рамки изъятия земли государством у граждан. И тот, и другой протестующие связывают с все той же передачей залежей лития в разработку иностранцам, поскольку пласты обнаружены либо на землях, либо вблизи участков, принадлежащих частникам, при этом жителям страны предстоит в ходе референдума решить передавать ли компаниям богатство своих недр, и, в целом, разрешать ли добычу лития из соображений экологической безопасности.

Однако организаторы протестов ведут себя так, словно изначально уверены, что результаты референдума будут подтасованы, а земли у их собственников государство все равно отберет.

Не удивительно, что в протестных акциях принял участие лидер прозападных сил Сербии, партии Свободы и справедливости, экс-мэр Белграда, олигарх Драган Джилас в компании с одной из своих помощниц Мариникой Тепич.

А их участники, помимо, собственно экологических лозунгов, выкрикивали и антиправительственные, призывая к свержению действующей власти.

Не удивительно, что в Белграде протестующие не пропускали муниципальный транспорт и машины «скорой помощи», после чего запалили фальшфейеры на эстакаде, осыпая искрами вставшие в пробке автомобили. А в Нови-Саде подрались с группой возмущенной молодежи, которая закидала их камнями. В Куршумлии они и вовсе заблокировали ехавшего на похороны местного жителя. Тем не менее, полиция в этот раз активных действий против участников акций не предпринимала.

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Драка местной молодежи с эко-майданщиками в Нови-Саде

По словам премьер-министра Сербии Анны Брнабич, участие в протестных акциях прозападных политиков – Драгана Джиласа, Мариники Тепич, Борко Стефановича, Небойши Зеленовича свидетельствует об их политической направленности

«Конституция 2006 года была принята во времена этих политиков и Закон о референдуме сейчас согласовывается в соответствии с ней, – отметила глава правительства Сербии. – Политики, которые сегодня протестуют, изменили Конституцию в 2006 году, и теперь им эта Конституция не нравится. Пока они были у власти, они могли что-то сделать для защиты окружающей среды, например, построить завод по очистке сточных вод».

Что же касается второго требования – об отмены Закона об экспроприации, Брнабич сказала, что поправки к этому закону будут рассмотрены на заседании правительства Сербии в четверг, добавив, что президент Александр Вучич отдал распоряжение о продлении срока действия уже существующего (старого) закона.

«Посмотрим, что еще проблематично… Позвольте мне просто сказать, что когда было публичное обсуждения этого закона, организации, которые сегодня протестуют, в нем не участвовали. Rio Tinto работает в Сербии 18 лет, это произошло при предыдущем (прозападном – ред.) правительстве и оно предоставило этой компании право на разведку. Ничего не произойдет, пока мы не увидим оценку воздействия на окружающую среду. Однако для того, чтобы это исследование стало возможным, мы должны изменить Закон о горнодобывающей промышленности», – отметила Брнабич.

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с жителями Горни Неделицы, где планируется разработка лития.

«Мы или согласуем изменения с людьми отсюда, в противном случае вернем старый закон, как будто нет никаких изменений, так что де-факто новый закон не будет действовать. Я не могу играть с Конституцией, но то, что я говорю вам, это не философия и будет выполнено, – сказал людям президент Сербии. – Обещаю, мы поговорим и посмотрим, каковы договорные обязательства перед Rio Tintо, и мы попросим их убрать планируемое хранилище или свалку, чтобы они учитывали не только свою прибыль, но и жизнь и здоровье людей».

В свою очередь министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что блокада мостов, шоссе, дорог и паралич жизни в Белграде и других городах Сербии – это не способ выразить какое-либо мнение, а грубое нарушение прав большинства граждан.

«В то время как Джилас пытается заблокировать Сербию, навесить на нее ярлык неофашиста и призвать к хаосу на улицах, Александр Вучич все еще с людьми. После протестных акций становится ясно, что убедительное большинство Сербии не поддерживает политику Джиласа и его действия, которые могут только навредить нашему народу и нашей стране», – отметил сербский министр обороны.