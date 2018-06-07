07.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Эколог: Власти уверяют, что пожар в Чернобыле – не опасен. Туфта это или нет?

Власти Украины не предоставляют всеобъемлющую информацию, которая бы позволила сделать выводы о радиационном загрязнении в результате недавнего пожара леса в Чернобыле.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается радиационного загрязнения, то информация, которая висит на сайте, что фон нормальный, лично меня как эколога не устраивает. Не показано, где и когда проводились замеры, каким способом они проводились – так, как эта информация публиковалась в 90-х годах, сразу после аварии на ЧАЭС. Тогда давались развернутые комментарии, можно было проверить, туфта это или нет. А сейчас информация – типа, все хорошо, фон нормальный. Но меня это как эколога не устраивает», – сказал эксперт.

Ответственность за происходящее лежит на премьере, убежден эколог.

«У нас постоянно пожары. То Васильков горел, то свалка горела, недавно массово горели леса в Херсонской области, теперь вот в Киевской. Я неоднократно заявлял, что главным виновником считаю господина Гройсмана. Гройсман, именно он, подписал 18 января 2017 года Постановление правительства №1104, которым заблокировал действие экологической инспекции. Сейчас она работать не может. Проверки лесхозов сейчас не происходят. Они рубят, где хотят, и сколько хотят. Не существует сейчас контроля за деятельностью лесного хозяйства», – сказал Борейко.