Экономическое падение началось и на Украине

10.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Радость украинских «патриотов» по поводу обвала цен на нефть оказалась недолгой – сегодня утром значительно ослабла и гривна. Так, за короткое время курс доллара США, установленный Нацбанком, вырос практически до 25 гривен. При этом, реальная стоимость американской валюты в обменниках достигает уже 26 грн.

На самом деле, серьезные проблемы в экономике Украины начались задолго до вспышки коронавируса и последующей паники. Однако именно этим Владимир Зеленский будет прикрываться, пытаясь оправдать провал своих подчиненных, считает украинский политолог Сергей Таран.

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«Давайте зафиксируем очевидный, но важный факт. Падение экономики в Украине началось до коронавируса и до мирового экономического кризиса. Оно стало очевидным из-за падения промышленного производства, «дыры» в бюджете, проблем с МВФ, испуга инвесторов из-за смены правительства и т.п., и т.д.

Подчеркиваю это, потому что вижу, как «слуги» наперегонки рассказывают, что величайший лидер современности «точно смог бы», если бы не кризис и не вирус. Не дадим им спихнуть собственную некомпетентность на кризис, вирусы, теплые зимы, мировой «заговор» и черта лысого!» – написал Таран в своем блоге.