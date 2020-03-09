«Это подарок для Украины!» – неонацисты ликуют от падения цен на нефть

09.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Обвал мировых цен на нефть якобы приведёт к катастрофическим последствиям для российской экономики и может ускорить даже распад РФ.

Об этом в своём YouTube-канале заявил одиозный националист и убийца Сергей Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня у нас 9 марта – день рождения Тараса Шевченко. И именно в этот день, когда у нас национальный праздник, Саудовская Аравия преподнесла нам очень хороший подарок, обвалив цены на нефть более, чем н 30%, а это однозначно плохо для страны-агрессора РФ», – радуется радикал.

По его мнению, это приведёт к катастрофическим последствиям для России.

«Мы все знаем, что Россия – это страна-бензоколонка. Её экономика и бюджет напрямую зависят от того, сколько нефти и по какой цене РФ продаёт. Бюджет России привязан к цене нефти за баррель на уровне 42 долларов, а сейчас цена упала уже почти до 30, и это только начало.

Учитывая то, что это только начало бюджетного года, учитывая, что Россия тратит огромные деньги на то, чтобы вести захватнические войны на Украине и в Сирии и других странах, это наверняка очень болезненно ударит по российской экономике. А чем хуже для россиян, тем лучше для нас», – ликует нацист.

Начитавшийся телеграмм-каналов Стерненко добавил, что обвал цен на нефть может ударить по российской экономике сильнее, чем западные санкции, после чего «по-человечески» порадовался такому ходу событий.

«Я очень рад, что у РФ такие проблемы с экономикой. Потому что – чем больше россияне будут заняты своими внутренними проблемами, тем меньше они будут лезть к нам. Чем больше проблем будет у русского Вани, тем меньше ему захочется лезть в нашу страну со своими войсками.

Ну и вообще, просто по-человечески приятно, когда убийцы твоего народа получают по заслугам», – рассуждает Стерненко.

Обвалу цен на нефть, который может привести к экономическим проблемам для России, также порадовался советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

«Респект проукраинским силам в Саудовской Аравии. Удар нефтью по Российской империи приближает её распад», – написал он в соцсети.

Напомним, накануне киевский экономист Александр Охрименко заявил, что наиболее проигравшей стороной здесь оказалась Украина, экспорт которой значительно сократится.