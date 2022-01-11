Экономист: Киев наживает миллиарды на торговле с РФ и ЛДНР

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Новости Украины

Несмотря на декларативные заявления о «войне с Россией» и блокаду Донбасса, киевское руководство продолжает торговать с РФ и ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский экономический эксперт Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На миллиарды происходит торговля и совместные бизнес-интересы с РФ. Идёт торговля с ОРДЛО. Почему не снята транспортная блокада Донбасса? Наверное, потому что выгодно на ней зарабатывать. В 2017 году, когда Порошенко ввёл эту транспортную блокаду, импорт энергетического угля из России вырос в пять с половиной раз, по отношению в 2016 году», – сказал он.

Скаршевский напомнил, что до 2017 года Украина спокойно покупала у Донбасса дешёвый уголь и металл. Однако руководство решило, что сможет заработать большие состояния, если введёт транспортную блокаду ЛДНР, и под лозунгами «войны с Россией» начнёт закупать энергоресурсы у РФ.

«На этих операциях можно заработать намного больше, чем покупая свой, украинский уголь. Напомню, до марта 2017 года мы покупали за гривны украинский антрацит с неподконтрольных территорий. Покупали за гривны украинский металл с неподконтрольных территорий. Более того, все эти предприятия платили налоги в бюджет в Киев», – отметил эксперт.

«А введя эту блокаду, можно на ней зарабатывать. И рассказывать, как боремся с Россией, как стремимся к мирному урегулированию. А в это время зарабатывать деньги. Это один из примеров, как над нами издеваются, и насколько власть цинична, когда ещё начинают учить, ты «зраднык» или нет», – резюмировал экономист.

Напомним, ранее стало известно, что семья уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой держит многомиллиардный бизнес в Крыму и даже обслуживает ВМФ России.