Семья украинского омбудсмена Денисовой наживает миллиарды на обслуживании ВМФ РФ в Крыму

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Новости Украины

Семья уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой держит многомиллиардный бизнес в Крыму и даже обслуживает ВМФ России.

Об этом сообщили в эфире телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Родственники уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой ведут предпринимательскую деятельность в Крыму. Семья получила российские паспорта после аннексии полуострова и при этом не отказалась от украинского гражданства, что противоречит закону Украины. Более того, муж дочери и сестра Денисовой обслуживают Военно-морской флот России в Севастополе и получили тендеров на полтора миллиарда рублей, это более полумиллиарда гривен», – рассказала ведущая.

Журналистка подчеркнула, что многочисленные родственники Людмилы Денисовой владеют акциями более чем десятка крупных крымских компаний.

«Но на этом сюрпризы не закончились. Среди основателей компании «Триора» – два бывших нардепа от «Батькивщины» Андрей Сенченко и Сергей Велижанский. Последний стал «кошельком» семьи Денисовых в Крыму. Именно на него омбудсмен переписала доли большинства своих фирм. Мужчина владеет 13 кампаниями. В некоторых совладелец – старшая дочь Денисовой Алёна Титаренко», – резюмировали на телеканале.

В свою очередь, ведущий интернет-канала «Эхо Киева» Сергей Годный заявил, что нелегальный бизнес чиновников уже стал нормой на Украине.

«Каким образом на Украине можно вести бизнес, какой алгоритм успеха? Очень просто – надо быть во власти. Даже есть показатели, в каких городах – Киев, Киевская область, Одесса, Харьков, Львов. Самая интересная сфера деятельности – это обслуживание многоэтажных домов и территорий. Сфера ЖЭКа. Это бизнес чиновников. У нас это самая простая схема – надо попасть во власть и защищать свои бизнес-интересы. У нас президентами становились люди, которые всё время занимались строительством своих бизнес-империй, находясь на тех или иных должностях. Это коррупция», – сказал Годный.