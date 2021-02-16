Экономист назвал «катастрофой» темпы вымирания русских

16.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Численность русских сокращается как в России, так и сопредельных государствах, получивших независимость после развала СССР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Российской газете» пишет заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.

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«В конце XIX века в мире жили 55 млн русских, перед Второй мировой – примерно 100 млн, в 1989 г. в СССР – 145 млн. Потом русские начали сжиматься. В 1989 г. на территории России жили 120 млн русских, в 2002 г. – 116 млн, в 2010 г. – 111 млн (переписи). Доля русских в населении России в 1979 г. – 82,6%, в 1989 г. – 81,4%, в 2010 г. – 77,7%. В 2021 году – наверняка еще меньше. Русские убывают (страшное слово) быстрее, чем население всей России», – пишет Миркин.

Уменьшается численность русских и в бывших республиках СССР: на Украине в 1989 году жили 11,4 миллиона русских, в 2001 -м – 8,3 миллиона, в Казахстане в 1989-м – 6,2 миллиона, в 2020-м – 3,5 миллиона, в Белоруссии – в 1989-м – 1,3 миллиона, в 2009-м – 0,7 миллиона.

«В 1989 г. в республиках Советского Союза, кроме РСФСР, жили 25,3 млн русских. В 2010-х годах в постсоветских странах, занявших их место, по оценке, 15 – 15,5 млн. Общая убыль (снова это проклятое слово) русских на всем пространстве бывшего СССР, включая Россию, не меньше 20 – 25 млн человек. Где же они? Куда они ушли?

Если даже считать, что 4 – 5 млн человек уехали в “дальнее зарубежье”, если сделать все скидки на ассимиляцию в смешанных семьях, на мимикрию во враждебном для меньшинств окружении, то все равно миллионы исчезнувших, ушедших, не живущих сегодня вместе с нами – это невероятная по несчастью потеря для русского народа. Исчезновение до 10 – 15% народа за 30 лет – катастрофа», – убежден эксперт.

По его словам, России срочно нужно заняться повышением уровня жизни.

«Всёев России должно быть подчинено самым простым вещам – состоятельность для всех. Жить так долго, как в первой десятке стран мира (мы на 100-м месте). Больше семей и больше детей. Об этом стоит кричать. Пока же прогноз Росстата обещает, что «в среднем» каждый год нас будет на 300 – 500 тыс. чел. меньше, и среди них – на 240 – 400 тыс. русских. И еще меньше тех русских, кто живет вне России, пока они не исчезнут, как русская эмиграция 1918 – 1921 годов. Что же с этим делать?», – резюмирует Миркин.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», социолог рассказал, что ареал распространения русского языка стремительно сужается.