Экономист: Россия намерена остаться керосиновой лавкой

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Курс на ослабление рубля показывает, что Россия не собирается кардинально перестраивать свою социально-экономическую модель.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил старший научный сотрудник Института экономики РАН, доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов, подвергший критике намерение ослабить рубль.

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«Стремление вернуться к слабому рублю говорит о том, что ни государство, ни собственники крупнейших предприятий не собираются фундаментально ничего менять в нашей социально-экономической модели. Они рассчитывают сохранить роль России как керосиновой лавки в мировой экономике. И просто продавать нефть не Германии и Франции, а Китаю. Любопытно, что вся бюрократия сошлась в едином порыве – и глава Сбербанка Герман Греф, и первый вице-премьер Андрей Белоусов призывают к доллару за 70 – 80 рублей», – сказал Комолов в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой».

Что означала система дешевого рубля он объяснил на примере принадлежащей олигарху Мордашову «Северстали».

«При дешевом рубле рабочие этого прекрасного советского комбината получали жалкие 500 – 800 евро. А Мордашов продавал стальной прокат по мировой цене. И получал при очень низких издержках суперприбыль», – отмечает аналитик.

По его словам, разница курсов не делает страну богаче или беднее, а является инструментом перераспределения.

«Если кому-то выгоден дешевый рубль, значит, кто-то, наоборот, от него страдает. Очевидно, что страдаем мы с вами, покупая импортные товары втридорога. Также страдают обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Ведь, чтобы купить канадский трактор, приходится в рублях платить за него больше. Я в 2018 году считал: российские сырьевые компании получили выгоду от тогдашнего курса рубля в объеме 11 трлн рублей. А заплатили налогов на 10 трлн рублей. То есть остались еще и в плюсе. И возникает вопрос: действительно ли нефть-матушка кормит Россию? Большие сомнения у меня возникают в этом. На самом деле это деньги россиян, которые через механизм валютных курсов перекладываются в карманы сырьевых экспортеров, а они потом ими платят налоги. По сути, это наши деньги, просто изъятые изящным способом», – резюмировал Комолов.