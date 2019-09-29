Экономист – Украине: Готовьтесь к худшему

29.09.2019, Киев, Игорь Петров

Граждане Украины должны быть готовы к тому, что «либертарианство», объявленное в качестве своей идеологии правящей партией «Слуга народа», приведет к сворачиванию социальной поддержки населения.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины (1997-1998 г.) комментируя заявление министра социальной политики Юлии Соколовской о том, что украинцам «ничего не мешает копить на старость, но мы почему-то этого не делаем», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень показательное, антисоциальное заявление. Это либертарианство – когда говорят: вы сами должны беспокоиться о том, как выжить. Рекомендация накапливать людям, которые получают мизерные зарплаты… за счет чего накапливать? Накопительная пенсионная система – это не панацея, потому что это же надо от себя отрывать и накапливать. Сейчас есть негосударственные пенсионные фонды, хотите накапливать –несите туда свои денежки.

Как можно накопить, когда нацвалюта постоянно обесценивается? Накапливать нужно десятки лет. С момента введения накопительной системы гривна обесценилась более чем в 15 раз. Накопить невозможно. Такие пожелания министра невыполнимы. Украина и дальше вынуждена пользоваться солидарной системой.

Для начала надо заботиться об увеличении минимальных и маленьких пенсий. Важно, чтобы люди, которые получают маленькие пенсии, просто не умерли с голоду», – сказал экс-министр.

В этом же ключе депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова заявила о том, что партия готовит принятие «либерального для работодателя» Трудового кодекса и о намерении «немного наезжать на права и дискриминировать наемного работника».

«Третьякова отстаивает интересы бизнеса. Да, немножко надо поменять Трудовой кодекс в пользу бизнеса крупного и мелкого. Есть затея у новой власти упростить процесс увольнения, ликвидировать много социальных гарантий и льгот, в частности, право на отпуск. Бизнес в этой политике заинтересован. С социализмом покончено. Бизнес мечтает, чтобы наши люди, как в Юго-восточной Азии, будут работать по 12 часов в день, что отпуска будут не больше чем 1-2 недели, что у них не будет оплачиваемых больничных листов. За это и боролись», – сказал Суслов.