Экс-аналитик ЦРУ: Война на Украине затевалась с целью раздела России на 17 частей
Провоцируя войну на Украине, американские неоконы рассчитывали на сползание России в кризис, цветную революцию в Москве и раздел РФ на 15-17 колониальных бантустанов.
Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рон Аледо в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«С самого начала было видно, что этот проект по уничтожению России вот-вот провалится. Когда неоконы, глобалисты, особенно европейская банда и Байден, хотели уничтожить Россию, они поставили на это всё, что у них есть – свою репутацию, своё политическое будущее. Они хотели уничтожить Россию на поле боя, уничтожить российскую экономику, их мечтой было разделить Россию на 15-17 маленьких республик и поставить там марионетку, устроив «цветную революцию».
Главный недостаток их стратегии – они думали, что эта военная операция на Украине была «необязательной войной». Это была такая война, что, если всё пойдёт хорошо, я останусь, но если пойдёт плохо, я соберусь и уеду. Именно это произошло с США во Вьетнаме, это была «необязательная война». Но для России это не «необязательная война», для России это экзистенциальная критическая война, в которой нужно победить любой ценой», – сказал Аледо.
«Так что Россия будет использовать все ресурсы. Они меняют армию, меняют военную доктрину, они увеличили военное производство. Помните, что Россия начала эту войну в 2022 году после многих лет провокаций, фальшивых соглашений, попыток ткнуть спящего медведя в глаз. После всего этого, когда они начали войну, они этого не хотели, Путин не хотел долгой войны или чего-то подобного», – напомнил американец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: