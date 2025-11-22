Экс-аналитик ЦРУ: Война на Украине затевалась с целью раздела России на 17 частей

Провоцируя войну на Украине, американские неоконы рассчитывали на сползание России в кризис, цветную революцию в Москве и раздел РФ на 15-17 колониальных бантустанов.

Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рон Аледо в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С самого начала было видно, что этот проект по уничтожению России вот-вот провалится. Когда неоконы, глобалисты, особенно европейская банда и Байден, хотели уничтожить Россию, они поставили на это всё, что у них есть – свою репутацию, своё политическое будущее. Они хотели уничтожить Россию на поле боя, уничтожить российскую экономику, их мечтой было разделить Россию на 15-17 маленьких республик и поставить там марионетку, устроив «цветную революцию». Главный недостаток их стратегии – они думали, что эта военная операция на Украине была «необязательной войной». Это была такая война, что, если всё пойдёт хорошо, я останусь, но если пойдёт плохо, я соберусь и уеду. Именно это произошло с США во Вьетнаме, это была «необязательная война». Но для России это не «необязательная война», для России это экзистенциальная критическая война, в которой нужно победить любой ценой», – сказал Аледо.