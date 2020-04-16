Экс-атошник: Половина Украины – агенты Путина

16.04.2020, Киев, Сергей Вредников

История с задержанием на Украине «агента Кремля» генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова напоминает другие наскоро состряпанные украинскими спецслужбами дела, вроде «терроризма» Савченко-Рубана или «убийства» Бабченко.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз Блогеров Украины» заявил бывший участник «АТО» Александр Мединский, служивший в составе Сил специальных операций ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Валерий Шайтанов, контрразведчик, был задержан контрразведкой по обвинению в том, что он агент ФСБ и обвиняется он в том, что собирался убить Осмаева, возглавлявшего батальон чеченских добровольцев, который не принёс никаких военных успехов Украине, а был своего рода пиар проектом, чтобы показать, что весь мир и чеченские боевики тоже с нами.

Генерал-майор Шайтанов, а вы понимаете, что «шайтан» – это негативно действующее лицо в исламской мифологии, собирается убить Осмаева – правоверного благочестивого мусульманина. Это первое маленькое чудо в большой цепочке чудес.

Далее, этот высокопоставленный «агент ФСБ» лично получил от своего куратора из ФСБ, полковника Игоря Егорова задачу убить Осмаева. Полковник командует генералом. Что вы хотите, наверное, полковник ФСБ по рангу выше, чем генерал-майор СБУ. Какая страна, такие и генералы.

Получается, у нас всё руководство – агенты Путина, как говорил Гордон! Я думаю, что половина – это агенты Путина, а другая половина – агенты Кремля, и, наверное, идёт спецоперация – башни Кремля воюют между собой», – иронические заметил Мединский.

«Шайтанов устраивал встречу со своим связным в Европе. Но не со своим куратором, а с неким гражданином Н., который общался то с Шайтановым, то с Еговровым… Что не укладывается в понимание: то, что этот Н., он во время разговора с Егоровым прямо требует, чтобы Егоров озвучил, что Осмаева нужно ликвидировать. Или лицо, которое называют Егоровым – вы же понимаете, я завтра десять таких же роликов могу записать с людьми, которых вы не знаете…

Это обычный провокатор. Если мы вспомним по аналоги с делом Савченко и Рубана, там был тоже такой офицер ССО, который тоже прямиком провоцировал Савченко, провоцировал Рубана, и фактически на его показаниях строилась обвинительно-доказательная база против этих обвиняемых.

Так вот, я думаю здесь такая же ситуация: некий бывший боец наверняка СБУ «Альфы», который был в доверии Шайтанова, а тут уже указывается, Шайтанов знал Егорова, так как Егоров ранее неоднократно приезжал на Украину, и завербовал его до 2014 года.

Я не утверждаю, что Шайтанов не агент ФСБ – там все чьи-то агенты, в этом СБУ, это отдельный разговор, но явно, что дело состряпано, шито белыми нитками, здесь даже такие ошибки указываются в этом пресс-релизе СБУ, что якобы Шайтанов руководил штурмом Дома профсоюзов на майдане, что якобы проводил переговоры с Александром Захарченко, это тоже не так. Устименко являлся руководителем штурма Дома профсоюзов в Киеве во время майдана и также в начале всех событий на Юго-Востоке общался с Александром Ходаковским, бывшим руководителем донецкой «Альфы». Как мы видим, во всю просто со старта фальсифицируются данные.

Да ещё его выражение «майдауны», что он такой против майдана, значит он агент российских спецслужб. Но я напомню, что в армии, в спецслужбах, в МВД крайне негативно люди оценивают как сам майдан, так и его последствия. Многие кадровые военнослужащие, с которыми я служил, утверждали, что если бы эти грёбанные майдауны, мы бы не воевали на Донбассе, и всё было бы у нас в порядке, что надо было гасить этих кастрюлеголовых – это прямая речь моих сослуживцев, кадровых военных. Я думаю, в СБУ и в МВД в основном такое же мнение бытует», – анализировал экс-атошник.

«Скорее всего сейчас будут крутить Шайтанова, чтобы он кого-то сдал, на кого-то написал – на Порошенко, на нашего Грицака этого всем известного. Ждём новых разоблачений, будет интересно, если повсплывают новые высокопоставленные офицеры СБУ», – заключил Мединский.