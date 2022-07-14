Экс-чиновник НАТО: американцам не хотят показывать, как убивает оружие из США

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Новости Украины

Американские соцсети банят информацию о том, как ВСУ используют предоставленное Западом вооружение.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я в Facebook поместил, что бомбёжка была, всё горит. Меня на месяц забанили. Это идёт против правил Facebook, потому что это рознь продвигает, чтобы люди ссорились и дрались. Нельзя показывать, что в Украине идёт война, что бомбят, идёт разрушение, особенно таким людям, как я. На Facebook это нельзя делать. Вот меня опять забанили», – пожаловался он.

«Я не понимаю, почему нельзя показывать, что происходит в Украине, как украинцы стреляют из этого оружия. Как украинцы разбомбили Каховку, где идут эти взрывы и пожары. Такая вот демократия, свобода слова», – огорчался Табах.