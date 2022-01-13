Экс-депутат Годсумы: На федеральных каналах не хотят говорить правду о Казахстане

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Российские государственные СМИ не желают критиковать внутреннею политику, которую проводят власти Казастана.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», вчера в своем телеграм-канале рассказала депутат Государственной думы РФ II созыва Дарья Митина.

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По ее словам, в российских государственных СМИ существует запрет на негатив о Казахстане. В подтверждение своих словам она рассказала, как вчера ее позвали на один из федеральных каналов осудить ситуацию в Казахстане, откуда она получила письмо-методичку.

«Приходит сообщение от редактора канала: «просим обратить внимание на наше пожелание…. обсуждаем тему с таких позиций: мы не говорим о причинах беспорядков, о Назарбаеве и т.д. (…это для нас не главное). Главное для нас: как события коснулись и могли бы коснуться российских регионов? Т.е. что могло бы случиться? Все аспекты взаимоотношений России и Казахстана: родственные, гуманитарные экономические, исторические связи…. Мы остаемся добрыми соседями, братскими народами, и нас не ждет судьба взаимоотношений с Украиной…», – пишет политик.

В студию, кроме нее, оказалось еще пять экспертов, которых ведущий перед эфиром попросил обсуждать только хорошее.

«В общем, передача началась. Все эксперты, дружно забив на пожелания, говорили о чем хотели. Лицо ведущего отражало адские мучения, и бОльшую часть передачи забили синхронами из российских приграничных областей, где тети и дяди говорили, как они хотят, чтобы был мир во всём мире. Посмотрим завтра, как покромсали запись», – резюмирует Митина.

Напомним, что на днях президент Казахстана демонстративно назначил министром информационной политики политика, называвшего русских пьяницами и колонизаторами.