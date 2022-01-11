«Пощечина лично Путину»: В Москве отреагировали на новый состав правительства Казахстана

Евгений Примаков, глава «Россотрудничества», заявил, что его организация, входящая в структуру МИД РФ, отказывается от работы с новоназначенным министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. Примаков привел в пример несколько оскорбительных цитат в адрес России и русских, принадлежащих Умарову:

«Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили? Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит. Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!! В крови у них что ли?».

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Примаков заявил, что «Россотрудничество» отказывается от работы с Умаровым.

«Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чём ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие компромиссы приходится идти господину президенту. Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане. Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», – резюмировал Примаков.

Российский политолог Сергей Марков уточняет, что назначение Умарова было воспринято в Москве как личное оскорбление президента Владимира Путина со стороны казахских властей.

«Назначение министром врага России не может рассматриваться даже как внутреннее дело Казахстана. Это вопрос отношений между странами. Думаю, что если бы в России знали, что Токаев назначит Аскара Умарова на ключевую идеологическую должность, то общественное мнение России было бы категорически против поддержки Токаева во время кризиса войсками армии России. Все шокированы и ждут объяснений. Это назначение в России рассматривается как открытая пощечина России и лично Владимиру Путину», – комментирует Марков.

С ним согласен публицист Егор Холмогоров.

«Только что спасенный Путиным от расправы средней руки бабайка Токаев демонстративно плюет спасителю на ботинок. Скандал с русофобскими высказываниями Умарова был очень громкий. Дело тогда дошло до того, что Путин же вынужден был мягко пожурить Казахстан за русофобию и намекнуть казахским элитам, что есть все-таки пределы безобразию. И вот Токаев назначает именно того, кто спровоцировал такую реакцию. То есть назначение настолько одиозного персонажа министром по сути идеологии и пропаганды, это жест неуважения не к русским Казахстана, которых персонаж назвал людьми второго сорта, не русским России, у которых персонаж захотел демонстративно отобрать Оренбург. Это жест неуважения именно лично к Путину», – считает Холмогоров.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что в Казахстане нельзя допустить повторения ошибки, допущенной на Украине во времена Виктора Януковича, когда националисты получали под контроль гуманитарную сферу.

«Мы наступаем на те же грабли, что с Януковичем, русские получили чуть-чуть в экономическом и силовом блоке, а информацию, общество и образование оставили врагу. Проблема в том, что из России не поступила команда поднять русский вопрос в Семиречьи в полный голос, проявить политическую волю», – считает Фролов.

Журналистка Дарья Асламова возмущена, что руководство Казахстана использовал помощь России в трудную минуту, а теперь отдает должности русофобам и анонсирует скорый выход контингента ОДКБ.

«Я чего-то не понимаю, ребята. Вот мы так красиво прилетели спасать братьев по разуму в Казахстан. Самолеты взлетали, спецназовцы торжественно входили на борт. И через несколько дней нас просят на выход. Мол, все хорошо, мы тут сами разобрались. А чего звали? И что нам за это будет? Вечная благодарность? Или все-таки хорошая военная база, доступ к месторождениям, где окопались американцы и британцы, возвращение русского языка и нормального образования в школы, где детей учат, что русские – оккупанты. Что за хрень? Русский спецназ – это девушка по вызову, что ли? Что вообще это было?» – комментирует Асламова.