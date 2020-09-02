Экс-депутат Рады – белорусским силовикам: «Работайте, братья»

02.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал подавлять протесты в Белоруссии, пока не поздно и есть возможность отвести страну от всего, что выпало на долю Украины после майдана.

Видеоролики и соответствующий комментарий экс-депутат опубликовал на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда нормальные люди идут в школу и университет, чтобы получить образование, крашеные революционеры хотят, как на Украине, раздолбать и уничтожить свою страну и уехать к полякам собирать клубнику и мыть попки старикам.

Ещё, друзья, не сбрасывайте со счетов будущих доноров внутренних органов для старичков-миллионеров ЕС и США. Многие из них будут выпотрошены и выброшены, как это было в стране 404 – Украине, во время переворота и после него. Скоро в Европе опять упадут цены на пересадку органов. И все это очень печально и грустно», – прокомментировал Журавко видеоролик с майданящей молодёжью.

В то же время его воодушевили кадры «зачистки улиц от прозападных интервентов и их пособников», где протестующих отрабатывал ОМОН.

«Как нам этого не хватало в 2014. У нас это отребье (онижедети), которых Янукович пожалел и вовремя не зачистил, устроили государственный̆ переворот и уничтожили страну», – с сожалением отметил экс-депутат.

«Так что – Работайте братья, будущее вашей страны в ваших руках и на ваших щитах!» – добавил Алексей Журавко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее депутаты принесли в зал Верховной рады государственный флаг Белоруссии с призывом к белорусам посмотреть на Украину, прежде чем устраивать в своей стране майдан.