«Мы в этом дерьме с 2014 года» – белорусов призвали не майданить

02.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Депутаты партии Виктора Медведчука явились на заседание Верховной рады с государственным флагом Белоруссии, чтобы призвать соседей посмотреть на итоги государственного переворота на Украине, прежде чем с головой окунуться в Беломайдан.

Об этом по видеосвязи из Киева в эфире телеканала «Россия 1» заявил один из парламентариев Вадим Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». (Интересно, что рядом с Медведчуком с флагом Белоруссии позировал депутат Илья Кива – в недавнем прошлом боевик АТО и автор ряда нацистских высказываний в отношении русских и России, за которые он до сих пор не принес извинений. Кива был включен в список партии Медведчука по протекции Рабиновича).

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«Зачем вы притащили в парламент Украины белорусский флаг, вам своих проблем мало?» – поинтересовался журналист и телеведущий Евгений Попов.

«Мы сочувствуем народу Белоруссии, мы хотим их поддержать, хотели бы пригласить их в Украину, чтоб они посмотрели на «Турбоатом», выпускающий сковородки, на «Южмаш», который выпускает скороварки, на уничтоженную промышленность, на банды бандитов, которые убивают на улицах.

Мы просто по-человечески поддержали их и хотели бы сказать: ребята, прежде, чем творить что-то у себя, приезжайте, посмотрите, к чему это приводит, приезжайте, посмотрите, с чем мы боремся…

Все знают, к чему приводят майданы, мы в этом дерьме живём с 2014 года. В этом кошмаре, когда на улицу нельзя выйти. Поэтому мы всё знаем заранее. Ребята, держитесь! Не знаю, как там при Лукашенко, но без него будет хуже», – рассказал украинский депутат.

«Лавров на переговорах с белорусским министром иностранных дел заявил, что экстремисты из Украины приехали в Белоруссию для того, чтобы раскачивать ситуацию – все эти знакомые вам названия: «С14», «Правый сектор», все эти национальные батальоны. У вас есть такая информация?» – спросил Попов.

«Я публиковал материал – по 200 долларов предлагали людям, вывозить их в Белоруссию для поддержки протестующих, мы знаем, кто это. Да, у нас это происходит, это наше национальное развлечение перенести это (майдан – ред.) в соседние страны. Я хочу предупредить соседние страны: держитесь и не допускайте этого», – ответил Рабинович.