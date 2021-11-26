Экс-депутат Рады: Истерия о нападении РФ на Украину разгонялась для Байдена лично

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Новости Украины

Украинская сторона не сразу подхватила раздуваемую американцами информационную повестку о якобы нападении России на Украину, потому что Вашингтон не посчитал нужным предупредить Киев о своих намерениях.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на абсурдность пропаганды, что Россия якобы собирается напасть на Украину именно сейчас, когда её защищает «самая сильная армия Европы», но почему-то не напала сразу после майдана, когда украинской армии практически не существовало.

«Что-то здесь не стыкуется, – отметил Килинкаров. – Сама по себе информация ничего не стоит, если с этой информацией не работать, если не понять вообще, кто это распространяет и с какой целью». «Смотрите, мы ждём встречи Байдена и Путина. У Байдена катастрофическая ситуация у себя в стране, его рейтинг летит в тартарары. Ему нужна маленькая победа в так и не произошедшей войне. Что для этого надо сделать? Надо создать проблему, которую потом самому же решить. То есть, создать проблему, что Россия собирается атаковать Украину, не сегодня-завтра она будет атаковать», – объяснил экс-депутат.

Он заверил, что эта информационная повестка продержится вплоть до встречи президентов РФ и США.

«После встречи Байден прилетит туда к себе за океан и скажет – ну что, я всё решил, всё, мы всех победили. То что Россия не собиралась на Украину нападать, это не имеет никакого значения. Мы живём в этом информационном пространстве, такая у нас информационная война, она ведётся такими методами. Отсюда мы понимаем, почему разнилась позиция украинской стороны и американской, просто американцы не считали нужным сообщать украинской стороне их намерения в реализации этой информационной атаки в своих целях», – добавил Килинкаров.

Напомним, с началом информационной кампании в конце октября о якобы нападении России, раздутой американскими СМИ, официальный Киев опроверг эту информацию. И только в 10-х числах ноября риторика Офиса Зеленского начала совпадать с американской повесткой.

Несмотря на это, единого мнения украинские власти так и не достигли. Накануне секретарь СНБО Украины Данилов опроверг данные Главного управления разведки Минобороны и заявил, что угрозы нападения нет.