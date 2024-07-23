Опубликованный бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном так называемый «мирный план» был разработан в Киеве.

Об этом на канале партии «СР – За Правду» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакой это не план Джонсона. Этот план был написан на Украине, и встреча Джонсона с Трампом была инициирована украинской стороной. Администрация офиса президента пригласила своего давнего друга, предложила ему план, который предусматривает возможности украинской стороны максимальные, на что они готовы пойти. И задача Джонсона заключалась в том, чтобы этот план, который был написан в Киеве и был передан ему, стал планом Трампа. Хотя, в этом плане учтены интересы практически всех, кроме РФ. РФ там нечего предложить.

То есть это план, который неминуемо ведет к тому, что Россия отказала бы в его реализации. Отказала бы кому? Трампу, если бы это стало планом Трампа. Идея заключалась как раз в этом – дать Трампу в руки план, который он должен воспринимать как свой. Попытаться его реализовать, не достичь успеха, ну а дальше – продолжение войны. Кто у нас главный бенефициар войны? Конечно же, британцы, они это демонстрировали регулярно и от своих идей не отказываются», – сказал Килинкаров.