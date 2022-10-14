Экс-депутат Рады потребовал превратить русских в изгоев
Европейские страны должны запретить въезд на свою территорию для всех русских, пока они не переустроят свою страну.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил местный политик, экс-депутат Верховной рады и бывший боевик батальона «Айдар» Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Лапин призвал превратить русских в изгоев, которым нет пристанища нигде, кроме своей страны.
«Мы сегодня воюем не только за нашу независимость, а за независимость всего цивилизованного мира от этого тупого и злого существа, которое называется русский народ. Но в то же время те же самые европейцы принимают к себе этот русский народ», – сказал политик.
«А я извиняюсь, кто будет наводить порядок в этой России? Я же не имею права наводить порядок в России, создавать им демократию, и вы не имеете, и европейские партнеры не имеют права наводить порядок в России. Потому и нечего их у себя принимать – пусть идут и в этом своем переварятся, переживут это все. Они должны быть изгоями во всем цивилизованном мире, пока не переродят свою собственную страну, Россию», – заявил Лапин.
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