Экс-депутат Рады рассказал, когда Украине наступит конец

22.10.2019, Херсон

В скором времени на смену нацистскому режиму, установленного на Украине в результате Майдана 2014 года, придут конструктивные пророссийские силы.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот и наступают дни шестой годовщины начала последнего украинского майдана. Да, это началось именно в последнюю ночь ноября 2013 года, ровно через месяц после очень популярного на Западе праздника Хэллоуина. Когда темные силы выходят порезвиться, а с ними веселятся и те, кто отдает им свою душу, ради страсти и неудержимой радости.

Тогда все срослось, как говорят, и у архитекторов госпереворота получилась провокация с так называемым «избиением» милицией «бедной» и «беззащитной молодежи». Путем целенаправленного включения управляемого насилия, американцам и проамериканской оппозиции в Украине майдан удалось раскачать. А после этого у них получилось и свергнуть законную власть», – написал он.

Далее Алексей Журавко сравнил происходящее на Украине с событиями в романе известного французского писателя Оноре де Бальзака «Шагреневая кожа», главный герой которого платил частью отпущенной ему жизни в обмен на исполнение желаний.

«А дальше… Дальше, по аналогии, все, как по роману великого француза. При каждом желании власти Украины выслужиться перед западными хозяевами, сбывались их материальные желания, но вот дни реальной жизни, что старой, что новой власти Украины, очень быстро сокращались, как шагреневая кожа», – отметил экс-депутат.

Он добавил, что следующим моментом, когда властная жизнь тех, кто правит Украиной, станет еще короче, станет ночь с 23 на 24 октября, когда истечёт срок выдвинутого нацистами Владимиру Зеленскому ультиматума, выполнить требования которого украинский президент не сможет, а значит озлобленные радикалы вновь выйдут на улицы Киева.

Также Журавно напомнил, что Россия увеличивает свою активность на международной арене и укрепляет свои позиции, а значит и с бандеровской Украиной долго мириться не будет.

«И тут даже ребенку понятно, что если Россия придает такое огромное значение укреплению своего влияния вдали от своих границ, в Сирии и Ближнем Востоке, то она уж точно не будет мириться неопределенно долго с той гибридной войной, которую ведет с ней пятая колонна США-ЕвроНАТО на протяжении сотен километров украино-российской границы.

Понятно, что нужно еще какое-то время, чтобы был подобран формат (вариант) более удачной и бескровной смены режима власти в Украине. Об этом усиленно думают и в ЛНР/ДНР.

Все желания, которые только возможно было удовлетворить для Украины, США и ЕвроНАТО уже удовлетворили. Все деньги, которые высшие чиновники Украины могли получить от своих заграничных хозяев, уже получены и украдены. Шагреневая кожа для Украины усохла буквально до последнего кусочка. Денег Украине, ни США, ни страны ЕвроНАТО больше не дадут!

Власть в Украине вновь лежит на земле, а тупоголовые «великие комбинаторы» Запада вновь озабочены тем, кто ж еще, кроме неудавшегося артиста из «95 квартала», сможет по их темникам порулить их колонией, да лаем бешеной собаки полаять на Россию.

Думаю, у них уже закончились варианты, и террористическо-бандеровский «ИГИЛ» Украины будет также сметен, как и были сметены их идеологические «побратимы» в Сирии. Осталось немного конвульсий, и неизлечимо больной Украины скоро отдаст Богу свою бандеровскую душу», – заключил Журавко, отметив, что и герой романа «Шагреневая кожа» закончил свои дни так же неожиданно.

«Проблемы Украины, – это не только ее проблемы. Все понимают, что Украина – это и подожженный фитиль подрыва целостности многонациональной и обширной России, а также полигон отрабатывания технологий разобщения и развала субъектов Российской Федерации. Без мира и стабильности в Украине, не будет никакого мира и стабильности во всех постсоветских странах – республиках бывшего Советского Союза. И потому мир в Украине должен быть обеспечен, как скоро, так и качественно стабильно. И он обязательно будет обеспечен», – резюмировал экс-депутат.