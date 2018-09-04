Экс-депутат Рады шокирован зверством украинских нацистов в Одессе

04.09.2018, Херсон, Владимир Гладков

Украинские нацисты превзошли сами себя, разбросав глумливые листовки для одесситов, которые шли на Куликово поле выражать свою гражданскую позицию и вспомнить погибших в Доме профсоюзов.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нацисты напечатали фотографию Иосифа Кобзона и Александра Захарченко с приглашением на Куликово поле послушать шлягер «Я люблю тебя, жизнь», оценить акробатическое шоу «Гиви и Моторола» и пожрать шашлык с коктейлем.

«Шашлык» и «коктейль» – вообще прямой «привет» одесситам, которые чествуют погибших в Доме профсоюзов. Чтобы уж совсем никто не сомневался касательно «миролюбывых» настроений украинских провокаторов, авторы листовки анонсировали ведущими вечера Олеся Бузину и Григория Кваснюка.

«Я надеюсь, что Украинцы – те, кто не часть Тьмы, и те, кто не хочет, чтобы наша страна была филиалом Смерти на земле, кто не хочет, чтобы семь поколений наших потомков платили за то, что мы сдали страну Злу, тоже начали бороться за нашу Родину! Объединившись, и с Божьей помощью, мы не оставим Злу ни малейшего шанса!», – написал Журавко, комментируя листовки.

«Россияне, дончане, я знаю, что увидев такое, у вас просто бьется о пол челюсть, и вы думаете, что мы какие-то твари и живодеры. Это не так! Как я уже сказал выше, большая часть украинцев — это адекватные люди, которые в шоке от подобных зверств. Но те твари, что это печатают, как раз преследуют такую цель», – добавил экс-нардеп

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко прямо заявил о том, что киевские методы террора и провокаций целенаправленно уничтожают последние точки соприкосновения для диалога между Донбассом и Украиной.