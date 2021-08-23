Экс-депутат: «СБУ выполняет заказ по ликвидации украинских предприятий»

23.08.2021 10:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

СБУ совместно с рядом других государственных предприятий намеренно уничтожает украинскую экономику и производство.

Об этом в эфире интернет-канала «ДНК» заявил, военный летчик, основатель авиаремонтного предприятия УРАРП, депутат Верховной рады IV созыва Анатолий Лёвин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экспортный контроль Украины блокирует какую бы то ни было внешнюю экономическую деятельность любого предприятия, независимо от того государственное оно или частное. Экспортный контроль прикрывается решениями СБУ в интересах третьих стран, и действует не в интересах Украины», – сказал он.

В качестве примера лётчик рассказал, как СБУ без объяснения причин фактически закрыла важную организацию по подготовке пилотов вертолётов.

«Сегодня у меня был человек, которого лишили сертификатов по подготовке пилотов вертолётов. Мотивацию не говорят, а только то, что есть письмо из СБУ. Человек пришёл, развёл руками и сказал: «Я не знаю, что делать, потому что причины мне не говорят, а только что есть секретное письмо СБУ». Предприятие остановлено, семьи без зарплаты, а у него есть иностранные слушатели, и теперь он не может их готовить, следовательно, престиж Украины падает», – возмутился Лёвин.

По его мнению, СБУ выполняет заказ «третьих стран» на ликвидацию украинских предприятий.

«Причём комиссия, которая работает по сертификации, выставила претензии, которые совершенно не связаны с деятельность СБУ. В данном случае, я считаю, что СБУ выполнили заказ по остановке очередного украинского предприятия», – заключил Лёвин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что вместо наведения порядка министерство юстиции Украины пытается легализовать и возглавить рейдерство .