08.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
биооружие, Политика, США, Украина
Просмотров:

Экс-депутат выложил в сеть документы о биолабораториях США на Украине


Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко обнародовал документы, содержащие информацию и стоимость биолабораторий США, расположенных на Украине.

Соответствующие документы он опубликовал на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В документах содержится справочная информация о 11 биолабораториях США, расположенных на территории Украины: в Херсонской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой и других областях, а также одна из них («Институт ветеринарной медицины Национальной академии наук Украины») – в Киеве.

Примечательно, что стоимость каждой из этих лабораторий колеблется от полутора до более чем двух миллионов долларов США. И в этих цифрах учитывается только проектирование, строительство, закупка мебели и оборудования.

«Вашему вниманию список биологических лабораторий США в Украине. Посмотрите на стоимость каждой такой лаборатории, видно что американцы денег не жалели. И если вложили такие деньги, значить цели имеют конкретные.

И с учетом того, что за всем этим стоит американское Агентство специального оружия обороны (DTRA), то не трудно догадаться о намерении данных лабораторий», – прокомментировал Журавко.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть