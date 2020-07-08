Экс-депутат выложил в сеть документы о биолабораториях США на Украине

08.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко обнародовал документы, содержащие информацию и стоимость биолабораторий США, расположенных на Украине.

Соответствующие документы он опубликовал на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документах содержится справочная информация о 11 биолабораториях США, расположенных на территории Украины: в Херсонской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой и других областях, а также одна из них («Институт ветеринарной медицины Национальной академии наук Украины») – в Киеве.

Примечательно, что стоимость каждой из этих лабораторий колеблется от полутора до более чем двух миллионов долларов США. И в этих цифрах учитывается только проектирование, строительство, закупка мебели и оборудования.

«Вашему вниманию список биологических лабораторий США в Украине. Посмотрите на стоимость каждой такой лаборатории, видно что американцы денег не жалели. И если вложили такие деньги, значить цели имеют конкретные.

И с учетом того, что за всем этим стоит американское Агентство специального оружия обороны (DTRA), то не трудно догадаться о намерении данных лабораторий», – прокомментировал Журавко.