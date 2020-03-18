Экс-депутатов Рады поймали на незаконном получении огромных компенсаций

18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутаты Верховной рады предыдущего созыва в течение несколько лет незаконно получали компенсацию на расходы по найму номеров в киевской гостинице.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 18 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал бывшему народному депутату Украины 8 созыва меру пресечения в виде залога в размере 546 520 гривен.

На экс-депутата также возложен ряд обязанностей: сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу. Срок действия обязанностей – до 12 мая 2020 года.

Напомним, бывший нардеп подозревается в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он и другой екс-нардеп, незаконно получили компенсацию на расходы по найму номеров в гостинице», – сообщили в ВАКС, не уточняя фамилии фигурантов.

В то же время в социальных сетях отмечается, что речь идёт о бывших депутатах Верховной рады Андрее Левусе («Народный фронт») и Александре Черненко («БПП»).

Андрей Левус

Во время госпереворота в 2014 году Левус был руководителем самообороны майдана, после которого до конца ноября занимал должность замглавы СБУ. Также числился председателем подкомитета по вопросам государственной безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, является председателем общественной организации «Свободные Люди».

Александр Черненко

Комментируя произошедшее, украинский юрист Андрей Портнов фактически отметил, что награда нашла своих героев.

«Высший антикоррупционный суд избрал сегодня меру пресечения и изъял паспорта у подозреваемого в тупости и хищении средств бюджета героя Майдана, патриота, активиста и депутата Народного Фронта Левусу.

Фигурант имел в Киеве жильё, но получал компенсации из бюджета, воруя, таким образом, у здравоохранения и армии. Вор ходил в вышиванке, пел гимн, призывал к войне и насилию, одновременно воруя из бюджета», – написал юрист у себя в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что данный случай – это ещё один пример, «доказывающий, что если ты герой Революции, значит ты или вор и недоносок».

«Друзья, шаг за шагом, мы все должны повсеместно дожимать это воровское быдло. Любыми способами выворачивать наизнанку, выпячивать и показывать. До полного уничтожения», – призвал Портнов.

Также имена героев сюжета и некоторые дополнительные подробности открыл экс-депутат Верховной рады, один из главных зачинщиков Евромайдана, ныне пристроенный в топ-менеджмент «Укрзализницы», «соросёнок» Сергей Лещенко.

«НАБУ и САП сообщили двум народным депутатам Украины предыдущего созыва Андрею Левусу и Александру Черненко о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Действия бывших народных избранников квалифицированы по статье «Злоупотребление властью или служебным положением».

По версии следствия, они получили неправомерную выгоду для себя. Один из подозреваемых – в виде права пользования номером в гостинице «Киев», на что из бюджета потрачено 543,9 тыс. грн с декабря 2014 года по декабрь 2017.

Второй получил компенсацию в виде денежных средств – в размере 542,78 тыс. грн, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 – по ноябрь 2018 года», – написал Лещенко у себя в Telegram.

Следствие считает, что, таким образом, подозреваемые нанесли урон интересам юрлица публичного права – Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины.

«Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года. До этого НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье трём экс-депутатам.

В общем НАБУ разоблачило несколько десятков экс-депутатов на получении более 10 млн грн компенсации на жилье. Один подозреваемый добровольно вернул незаконно полученную компенсацию в полном объеме – более 360 тыс грн.

Еще трое экс-нардепов добровольно вернули около 170 тыс грн компенсации, которую ошибочно получили в 2014-2015 гг.

Продолжается расследование других фактов получения экс-депутатами незаконных компенсаций», – добавил Сергей Лещенко.