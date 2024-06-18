Экс-гауляйтер Луганщины: «Премьерша Италии – наша! Ультраправая дочь неонацистки!»

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Те кто говорят, что с притоком в Европарламент правых сил понизится поддержка Киева, пусть посмотрят на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая на швейцарском саммите угрожала «заставить Россию сдаться».

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда прошли выборы в Европарламент и огласили данные о том, что увеличилось количество представителей правых партий, то у меня в соцсети начали появляться наши доморощенные эксперты с рассказами, мол, правые идут, а это всё путинисты, а мы говорили, что Европа устала от Украины, мы предупреждали. Хотел бы доморощенным экспертам напомнить, что премьерша Италии, цитата которой сейчас гуляет по всему миру о капитуляции России, которая, в том числе доводит до инфарктов российских пропагандистов, ярчайшая представительница ультраправой итальянской партии. С 15 лет она принимает активное участие в итальянском ультраправом движении. Её мать – известная в Италии активистка неонацистского движения! И что происходит? Как же так?», – вещал Тука.

«Обратите внимание, как мигрирует позиция представителей французских ультраправых. Поэтому либо изучайте, используя первоисточники, или, по крайней мере, делайте выводы, опираясь на тех людей, которые профессионально годами занимаются политической деятельностью», – добавил экс-гауляйтер.