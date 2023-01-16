Экс-генерал НАТО и экс-премьер вышли во второй тур выборов президента Чехии

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Бывший глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел и бывший премьер-министр Чехии, миллиардер Андрей Бабиш проходят во второй тур президентских выборов, набрав практически равное число голосов в первом тур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во второй тур вышли Петр Павел, набравший 35,4% голосов, за него проголосовали 1 975 056 избирателей, и Андрей Бабиш, за которого проголосовали 34,99%, или 1 952 213 человек. Второй тур выборов состоится 27-28 января», – говорится в заявлении Чешского статистического управления, обнародованном после подсчёта 100% голосов в первом туре.

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Последующие места заняли экономист Дануше Нерудова – 13,92% (777 022 голосов), сенатор Павел Фишер – 6,75% (376 705), депутат парламента Чехии Ярослав Башта – 4,45% (248 375), сенатор Марек Гилшер – 2,56% (142 908), предприниматель Карел Дивиш – 1,35% (75 479) и врач Томаш Зима – 0,55% (30 827). Явка в первом туре президентских выборов, прошедшем 13-14 января, составила 68,24% избирателей.

Стоит отметить, что во втором туре Петр Павел может рассчитывать на значительную часть голосов сторонников Дануше Нерудовой, сторонницы жёсткой линии по отношению к России. В свою очередь, хотя Андрея Бабиша нельзя назвать пророссийским политиком, однако он опирается на электорат нынешнего президента Чехии Милоша Земана, в значительной степени являющийся пророссийским.

Это влияет на риторику экс-премьера – он регулярно критикует правительство Чехии за то, что украинским беженцам оно помогает намного больше, чем чехам. Также Андрей Бабиш утверждает, что Чехия уже предоставила достаточно оружия Украине, а потому пора прекратить такую помощь.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне выборов суд в Праге оправдал бывшего премьер-министра и кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша.