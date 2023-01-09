Президентом Чехии может стать политик, выступающий за прекращение поставок оружия Украине

Суд в Праге оправдал бывшего премьер-министра и кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша.

Это повышает шансы политика, критикующего поддержку Киева, победить на президентских выборах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Долларового миллиардера Андрея Бабиша, который был премьер-министром Чехии в 2017-2021 годах, обвиняли в причастности к финансовым махинациям в одной из принадлежавших ему фирм и незаконном получении дотаций из фондов ЕС на строительство курортной гостиницы «Гнездо аиста». Обвинение утверждало, что компания, которой принадлежала гостиница, на самом деле была связана с принадлежащим Бабишу холдингом Agrofert. В 2008 году владельцы гостиницы получили на проект из бюджета ЕС около двух миллионов евро.

«Не виновен! Я очень рад, что у нас есть независимая судебная система, и суд подтвердил то, что я утверждал с самого начала. Что я невиновен и не сделал ничего противозаконного», – написал Андрей Бабиш в Твиттере после решения суда.

До этого на суде экс-премьер признал, что использовал схему, о которой говорило обвинение, но настаивал на том, что он не нарушал закон. Бабиш подчёркивал, что его преследование носит политический характер. Прокурор требовал для него три года условного срока и штрафа в размере 10 миллионов чешских крон (407 тысяч евро). Защита бывшего премьер-министра просила полностью оправдать его, именно такое решение и приял суд.

Оправдательное решение суда улучшило позиции Андрея Бабиша перед выборами президента Чехии, первый тур которых состоится уже 13-14 января. Соперниками экс-премьера на них являются отставной генерал Петр Павел, который в 2015-2018 годах занимал должность председателя Военного комитета НАТО, что является второй после генсека должностью в Альянсе, а также сторонник жесткой линии по отношению к России Дануше Нерудова. Ожидается, что ни один из кандидатов не выиграет сразу в первом туре, а это означает, что второй тур состоится 27-28 января.

Самого Бабиша нельзя назвать пророссийским политиком, однако он опирается на электорат нынешнего президента Чехии Милоша Земана, в значительной степени являющегося пророссийским. Это влияет на риторику экс-премьера – он регулярно критикует правительство Чехии за то, что украинским беженцам оно помогает намного больше, чем чехам. Также Андрей Бабиш утверждает, что Чехия уже предоставила достаточно оружия Украине, а потому пора прекратить такую помощь.

При этом в биографии Андрея Бабиша есть момент, демонстрирующий, что окружение политика имеет связи со спецслужбами РФ. В 2017 году политику нужно было срочно вывезти из Чехии своего сына. И по совету своей службы безопасности Бабиш решил, что лучшим местом для этого будет Крым.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Чехии регулярно проходят массовые демонстрации с требованиями прекратить военную поддержку Киева.