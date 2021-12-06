Экс-генпрокурор Украины хочет купить больше дизеля, чтобы Лукашенко не ехал в Крым

Новости Украины

Украина должна возобновить переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы уговорить президента соседней республики отказаться от визита в Крым.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас еще есть вот такая вот дырочка – это поездка Лукашенко в Крым. Если Лукашенко поедет в Крым, дороги назад нет. Он мог поехать уже 10 раз, но не едет. То, что он сказал, что его Путин не берет, это неправда, Путин его давно берет, он не хочет. Потому нужно это использовать. Я бы, например, на месте Зеленского… я думаю, что нужно переговорить с Лукашенко. Нужно переговорить с Лукашенко и попробовать снизить градус переговоров», – сказал Пискун.

«Надо с ним договориться. Что нужно для этого сделать? Купить больше дизеля, купить больше смолы, больше энергетики, наверное. Я не знаю, как можно заинтересовать соседа быть с тобой в нормальных отношениях? Показать, что ты с ним сосед. Но мы уже начали – «самолет посадил, того выгнали, того наказали, туда-сюда», горшки побили, а теперь надо что-то делать», – заявил экс-генпрокурор.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о признании Крыма частью России и анонсировал свой визит на полуостров. По информации белорусских СМИ, этот визит может состояться в новогодние праздники.