Экс-генсек ОБСЕ рассказал про «небольшое, но шумное» антироссийское меньшинство в организации

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В ОБСЕ есть группа стран, которая настроена на конфронтацию с Российской Федерацией и не желает диалога с Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший генеральный секретарь ОБСЕ, глава Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер, отвечая на вопрос, в каких сферах сегодня возможно конструктивное сотрудничество.

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«Есть небольшое, но достаточно шумное меньшинство государств-участников ОБСЕ, которое вообще не заинтересовано в диалоге», – сказал Гремингер «Коммерсанту».

При этом он отказался называть эти страны.

«Нет. Тем более что, как директор Женевского центра политики безопасности, я стараюсь работать со всеми акторами. И выделять отдельные государства было бы не в моих интересах, но не так трудно себе представить, о ком речь. Эта группа не видит ценности в диалоге и не считает нужным искать сферы совпадающих интересов и возможного сотрудничества», – добавил собеседник издания.

По его словам, большинство государств-участников все же считают, что говорить друг с другом надо и что есть смысл сотрудничать в определенных сферах, несмотря на глубокие расхождения по другим вопросам.

«Не всем из них нравился термин «позитивная повестка», который я изначально использовал, поэтому я позже стал говорить «совпадающая повестка». Но главное тут не слова, а подход, конечно», – резюмировал Гремингер.

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