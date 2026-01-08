Немцы спросили экс-главу ЦРУ о возможности похищения Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Говорить о возможности похищения президента РФ американским спецназом «смехотворно».

Об этом бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус заявил немецкому подкасту «Пионер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет, и я не собираюсь вдаваться в подробности. Я думаю, что вы спрашиваете о чем-то, что более, чем смехотворно. В любом случае наши возможности хорошо известны, и это только что было продемонстрировано – экстраординарные способности наших обычных сил и сил специальных операций», – сказал Петреус.

Он считает, что в ходе спецоперации по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены американский спецназ продемонстрировал свои технические и военные способности.