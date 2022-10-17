Экс-глава МГБ: Перестаньте верить в миф о злых нациках, поработивших украинцев

17.10.2022  17:44 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров: 792
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Украинские военнослужащие зачастую ничем не отличаются в степени жестокости от нацистов из полка «Азов», поэтому отношение к ним должно быть такое же.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил бывший глава Министерства госбезопасности ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военнослужащие зачастую ничем не отличаются в степени жестокости от нацистов из полка «Азов»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По словам Пинчука, украинские солдаты, мобилизованные в ВСУ, совершают такие же жестокие преступления и расправы над мирными жителями, как и другие неонацисты.

«Ничем не отличаются. Это мифология из категории 14-го года, рудиментарное представление о том, что есть какие-то злые националисты и весь остальной украинский народ, который поработили нацики, и который просто не может никак привести себя в порядок. Это неправда.

У «Азова» нет тяжелого артиллерийского вооружения и авиации, которыми обстреливаются города, начиная от Донецка, и заканчивая тем же Херсоном. Это же не «Азов» стреляет, правильно?

И пытки наших военнослужащих, убийство мирного населения – это далеко не прерогатива «Азова». Поэтому никакой разницы не вижу», – заявил Пинчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть