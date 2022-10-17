Экс-глава МГБ: Перестаньте верить в миф о злых нациках, поработивших украинцев

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Новости Украины

Украинские военнослужащие зачастую ничем не отличаются в степени жестокости от нацистов из полка «Азов», поэтому отношение к ним должно быть такое же.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил бывший глава Министерства госбезопасности ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пинчука, украинские солдаты, мобилизованные в ВСУ, совершают такие же жестокие преступления и расправы над мирными жителями, как и другие неонацисты.

«Ничем не отличаются. Это мифология из категории 14-го года, рудиментарное представление о том, что есть какие-то злые националисты и весь остальной украинский народ, который поработили нацики, и который просто не может никак привести себя в порядок. Это неправда. У «Азова» нет тяжелого артиллерийского вооружения и авиации, которыми обстреливаются города, начиная от Донецка, и заканчивая тем же Херсоном. Это же не «Азов» стреляет, правильно? И пытки наших военнослужащих, убийство мирного населения – это далеко не прерогатива «Азова». Поэтому никакой разницы не вижу», – заявил Пинчук.