Экс-«глава МИД Косово»: «Наш край на первой линии атаки России на Балканы»

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Один из функционеров партии боевиков «Армии освобождения Косово» (UCK) – «Демократической партии Косово», и бывший «министр иностранных дел Косово» Энвер Ходжай, привал «остановить российскую ложь».

Об этом Ходжай написал на своей странице в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия готова начать очередную войну против Украины. А Косово – это первая линия агрессивной кампании России на Балканах, в ходе которой только на прошлой неделе по Косово трижды наносились прямые удары! – заявил сепаратистский политик. – Путин обвинил НАТО в бомбардировках Сербии, но получил ответ от канцлера Шольца, который сказал ему, что НАТО остановило геноцид, учиненный сербами в Косово! В конце прошлой недели Лавров обвинил Албанию и Косово в вербовке наемников для войны на Украине! И, наконец, появился еще один пророссийский посланник Франции, который лгал против Косово».

Ходжай предрек, что Россия и Сербия будут еще более агрессивны на Балканах, и особенно в отношении Косово на всех международных форумах и во многих западных СМИ, если кризис вокруг Украины обострится.

Он также пожаловался, что с начала кризиса на Украине и «российских ударов по Косово» Совет национальной безопасности в Косово не собирался ни разу, в то время, как Сербия созвала свой Совет национальной безопасности, чтобы «поддержать русских в их борьбе против Косово или стать русской платформой на Балканах против Косово».

«Правительство Косово не способно противостоять России, потому что заявления в твиттере или заявления в наших СМИ недостаточны в качестве ответной реакции», – заключил экстремист.