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Прозападная оппозиционерка и русофобка Рада Трайкович начала кампанию в либеральных сербских и албанских косовских СМИ против и.о. директора Управления по сотрудничеству с диаспорой и сербами в регионе, гуманитарщика Анри Гуйона.

Трайкович заявила, что Гуйон финансирует «сербских экстремистов» в Косово.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Трайкович активно присоединилась к травле Гуйона, развязаннойо как в албанских косовских, так в прозападных либеральных СМИ Сербии.

«Его работа в Сербии представлена ​​как институциональная. Но работает ли он параллельно непрозрачно и неинституционально через усиление экстремистских организаций сербов, которые на самом деле являются преступной группировкой, могут определить только те, кто следят за денежными потоками», – заявила Трайкович, намекнув, что сама следит за вышеупомянутым процессом.

Сам Гуйон отреагировал на развязанную после запрета ему сепаратистскими властями Приштины въезда в Косово кампанию травли, сказав, что «находится в шоке после предъявленных обвинений».

«Я потерял дар речи. Я не знаю, что я сделал той даме или тому телеканалу, что они так оклеветали меня? Все, что мы финансируем в Косово, проходит через Рашско-Призренскую епархию СПЦ. Я в шоке», – сказал общественник.

Гуйон, откликнувшись на трагедию сербов в Косово, многие годы помогал им выжить, поставляя гуманитарную помощь и организуя просветительские акции в Европе, в том числе у себя во Франции, и в самом Косово. За свою бескорыстную любовь к сербскому народу впоследствии был назначен и.о. директора Управления по сотрудничеству с диаспорой и сербами в регионе.